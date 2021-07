La fin de la crise des Clippers : la fierté, George et le « doute Kawhi »

Les Clippers ont connu la meilleure saison de leur histoire. C’est un fait incontestable et un moyen clair de s’assurer que le projet a porté ses fruits. Celui que Steve Ballmer a formé sur la base d’un chéquier, voulant agrandir l’une des pires franchises de l’histoire– quelque chose qu’il a fait progressivement depuis que le poing serré Donald Sterling a quitté la porte arrière de la NBA, prenant la direction d’une entité qui est devenue une destination prisée pour les agents libres et un candidat. Une pour l’instant sans prix, quel que soit le pas en avant qu’il a fallu pour disputer la première finale de Conférence en 50 ans d’existence. Les sept ans de Doc Rivers ont raté ce tour malgré leurs excellentes listes, et une deuxième défaite d’un 3-1 en demi-finale a fait chuter l’entraîneur et a fait de la place à Tyronn Lue, qui a de nouveau réclamé.

Ainsi, avec Lue et dans une autre saison marquée par le coronavirus, les Clippers ont fait leur apparition. Ce qu’ils ont fait en séries éliminatoires a été tout simplement excitant, se battre contre vents et marées, les résultats indésirables et les blessures, un mantra qui est devenu presque une tradition au cours de ce dernier mois en particulier, et de la dernière année en général. Celui de Kawhi Leonard, dont nous allons maintenant parler, était le plus important, et sans la star ils ont battu le Jazz en demi-finale et ont résisté tant qu’ils ont pu contre quelques Suns avec beaucoup de travail et une opportunité devant eux qu’ils à ne pas manquer. Probablement et avec tout le monde en bonne santé, les Clippers auraient été plus proches de la finale et du ring tant convoité. Mais la fin de saison est douce après tant de difficultés et étant l’une des équipes les plus remises en question de la compétition nord-américaine.

Les Clippers ont terminé quatrièmes dans l’Ouest avec 47-25 en 72 matchs, un record identique à celui des Nuggets. Et la main de Lue a été remarquée dans beaucoup de choses : Kawhi, la plus haute représentation de cette gestion de charge controversée, a joué 52 matchs et Paul George 54. Mais les pauses ont été gérées d’une manière différente, elles ont eu une plus grande justification en raison du calendrier condensé et ont permis à l’équipe de ne pas trop dépenser en saison régulière pour atteindre une phase finale dans laquelle ils étaient 0-2 et 2 -3 contre les Mavericks. Ils ont fait avancer cette série, avec un majestueux Kawhi au sixième match (45 points avec 6 rebonds). L’attaquant, touché par une baguette, a eu les meilleurs pourcentages de sa carrière en triples et en lancers francs, et le deuxième meilleur field goal avec 24,8 points, 6,5 rebonds et 5,2 passes décisives en moyenne. Idem pour George, qui n’a jamais mieux pitché dans sa carrière. Et le tout avec 34,1 (de Kawhi) et 33,7 (de George) minutes par match. En d’autres termes : plus d’efficacité et beaucoup de succès. Encore une fois, la main de Lue.

La résilience dont l’équipe a fait preuve a été formidable dans la phase finale. Ils ont fait des ravages à Dallas, désormais plongé dans une guerre civile qui sera résolue comme le souhaite Luka Doncic. Et de même, bien que dans une moindre mesure, dans ces Jazz qui avaient un niveau en milieu de saison qu’ils n’ont plus montré. Ils ont déjà gagné le sixième tour sans Kawhi, a montré les carences d’un monstre qui ne ressemble pas tant à Rudy Gobert et ils ont atteint les finales de conférence avec un Lue déjà justifié et que les gens sous-estiment. Exhibition et ring dans les Cavs, trois finales consécutives avec LeBron et compagnie et, maintenant, une finale de conférence. C’est le pire résultat de l’entraîneur en tant qu’entraîneur-chef, quelque chose d’étonnant. Le coach fait preuve d’un calme inhabituel dans les moments de pression : il est 10-2 en playoffs quand son équipe affronte l’élimination, et il met le même visage en égalité quand ça monte et descend, quand il joue à domicile ou à l’extérieur. Un manager de joueur (et d’ego) exceptionnel et un homme avec une capacité de résolution tactique bien supérieure à ce que certains pensent.

La rédemption avec mais de Paul George

Un autre nom propre de la saison des Clippers, au-delà de Lue, a été un Paul George qui s’est partiellement racheté lors de ces séries éliminatoires. Accusé sans cesse de ses mauvais moments spécifiques dans la phase finale et de ne pas avoir pu montrer son visage au moment où il en avait le plus besoin, George s’est légèrement débarrassé de cette farce, qui avait beaucoup de force après les deux lancers francs manqués pour fermer le deuxième match de la finale ouest. Le second d’Ayton a donné une demi-série aux Suns, qui n’ont pas été découragés comme les Mavericks et Jazz et ont réussi à condamner, oui, en sixième, avec beaucoup de souffrance et devant une équipe épuisée. Hormis une erreur qui pourrait signifier un KO, les playoffs de George ont été impeccables : 26,9 points, 9,6 rebonds et plus de 5 passes en moyenne, 37 + 16 + 5 en cinquième contre Utah (celui de la blessure de Kawhi) et 41 + 13 + 6 + 3 dans le cinquième à Phoenix, dans un affichage pratiquement historique.

George, dont le personnage a toujours généré beaucoup de mauvaise presse, s’est racheté, a montré qu’il peut être un leader, a été le visage de la fierté des Clippers et a réussi à être le rouage parfait dans une équipe avec un peu de tout et des choux verts qui en font des candidats (si Kawhi veut) dans le prochain cours. Reggie Jackson travaille bien en fonction de son salaire et n’est plus le joueur monopolisateur et unidimensionnel, qui ne savait jouer qu’à sens unique dans les Pistons avec trop de salaire impliqué. Morris et Beverley remplissent à la perfection leurs fonctions, les sports et celles de toucher le nez de leurs rivaux et de gagner l’animosité de l’opinion publique. La renaissance de Batum, un bon Zubac, le grand niveau d’Ibaka jusqu’à sa blessure… le problème du distributeur n’était pas réglé avec un Rondo qui cette fois n’a pas connu de brillants moments en playoffs (du moins, pas comme l’an dernier chez les Lakers), et ce sera l’une des tâches de l’avenir. Ainsi qu’un attaquant comme Ibaka (qui a encore un an de contrat), un rebondeur, un bon défenseur et un tir fiable à moyenne distance. Un profil que Lue n’a pu exploiter que jusqu’à la blessure.

Et Kawhi ?

Le joyau de la couronne, le dernier de sa chaussure, le roi sans trône, l’éternel aspirant et le champion sans couronne. Cet homme dont personne ne sait rien et qui ne donne d’indices à personne. Lui, avec son entourage, et même dans les tribunes et non sur le banc lors d’un match de play-off. Interrogé par cela et par sa capacité (ou son désir) de faire équipe, des rumeurs récentes ont indiqué que Kawhi est mécontent du personnel médical des Clippers pour avoir sous-estimé sa blessure, et son environnement (l’environnement éternel), il pense qu’il doit se faire opérer. cet été. Problèmes avec le capitaine général d’un navire que Paul George a piloté en son absence. Et bien des doutes suscités par ses qualités de leader et de comportement à certains moments du stage de basket. Cela pas pour sa capacité sportive, bien connue.

Maintenant, il ne reste plus qu’à voir ce qui arrivera à Kawhi. Il a une option de joueur de 36 millions de dollars et personne ne sait s’il l’utilisera. Il est le seul de toute cette horde de grands joueurs qui allaient être agents libres en 2021 (Giannis, Paul George…) qui puisse l’être aussi efficacement (les autres ont déjà signé leurs prolongations ou renouvellements). En revanche, son désir a toujours été de vivre à San Diego et il semble impensable qu’il quitte la franchise. Mais beaucoup ont rappelé que ses problèmes avec les Spurs ont commencé avec son désaccord (et celui de son entourage, bien sûr) avec le secteur médical. Des difficultés à communiquer avec l’entité qui l’a découvert ont conduit à son départ anticipé. Et son personnage, impénétrable, intrépide et absolument impossible à identifier, n’aide pas à donner des indices sur un avenir qui semble être dans les Clippers… mais qui, quand il s’agit de lui, génère toujours des doutes. Le projet de l’équipe de Los Angeles et son favoritisme pour le prochain stage en dépendront. De Kawhi Léonard. C’est dit bientôt.