La fin de la purge pour toujours expliquée: ce qui s’est passé et comment cela crée une suite potentielle

Attention : c’est le début des spoils pour La purge pour toujours**. Tous les détails, y compris la fin, vont être discutés. Si vous n’avez pas encore vu le film, vous devriez quitter cet article avant de lire accidentellement quelque chose que vous ne voulez pas savoir.**

La grande expérience américaine connue sous le nom de The Purge est de retour ! Après The Purge: Election Year vous aurait fait penser qu’il n’y aurait plus d’excitation pour les nouveaux pères fondateurs, la fête nationale a été rétablie. Ce qui signifie qu’avec le temps que nous arrivons à la fin de The Forever Purge, la sécurité que les gens pensaient avoir a encore disparu. Et cette fois, les conséquences ne pourraient pas être plus grandes ; alors si vous n’avez pas vu ce film et que vous voulez rester intact, faites demi-tour et dirigez-vous vers la sortie. Commençons maintenant à regarder ce qui s’est passé avec The Forever Purge.