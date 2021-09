La fin de la saison 1 de la chaise expliquée: ce qui s’est passé et comment cela montre à quel point il peut être difficile de mettre en œuvre un changement

in

Bill Dodson est licencié, mais apprend quelque chose dans le processus

Le conseil d’administration, inquiet pour la réputation de l’université, a ignoré les arguments de Ji-Yoon et a licencié Bill. Alors que Bill avait largement balayé l’incident nazi, il s’est finalement rendu compte que les retombées ne l’avaient pas seulement blessé, mais aussi Ji-Yoon et Lila, son étudiante en bourse, qui étaient toutes deux des femmes de couleur qui n’avaient pas les mêmes privilèges auxquels il était habitué. En fin de compte, Bill a connu le plus grand changement, en ce qui concerne la croissance émotionnelle, car il a refusé de percevoir un règlement de l’université. Il a plutôt choisi d’essayer de retourner à Pembroke parce qu’il voulait continuer à enseigner. Il est également venu en aide à Lila, l’aidant à faire parvenir sa thèse à un éditeur.