La fin de la saison 2 de The Witcher expliquée

Étant donné qu’il s’agit d’un article conçu pour expliquer le fin de Le sorceleur saison 2, il devrait être assez évident que nous allons nous aventurer profondément dans le territoire des spoilers ici. Si, pour une raison quelconque, ce n’est pas évident, nous le dirons carrément : nous allons nous aventurer profondément dans le territoire des spoilers ici. Ne dites pas que vous n’avez pas été prévenu.

Toujours là ? Agréable! Parlons de Le sorceleur fin de la saison 2 et regardez les nombreuses façons dont cela pourrait influencer une saison 3 déjà confirmée, sans trop entrer dans les mauvaises herbes de ce qui se passe dans les livres car a) les spoilers et b) comme nous l’avons noté dans notre critique de la saison 2 de Witcher, c’est très libéral avec son change quand même.

Geralt, Ciri et Yennefer deviennent une famille

Étant donné que « Family » est le nom du dernier épisode de la saison, il semble prudent de commencer notre explication en se concentrant sur ce que cela signifie. Alors que les débuts de Geralt et Ciri ensemble sont un peu fragiles, la saison 2 concerne le loup blanc qui apprend à devenir une figure paternelle fiable pour son enfant de surprise. Ceci est abordé assez effrontément plus tard dans la saison lorsque Ciri dit à Yennefer que Geralt est « comme le père que je n’ai jamais eu ».

C’est à peu près à cette époque que Yennefer commence à voir Ciri de la même manière que Geralt, bien que son accord avec la Mère Immortelle – qui consiste à livrer Ciri à Voleth Meir pour récupérer son Chaos – touche à sa fin. Ciri, utilisant une sorte d’instinct surnaturel qui lui permet d’accéder involontairement à son pouvoir, parvient à comprendre ce que fait Yen et tente de s’enfuir, mais pas avant les attaques de Nilfgaard. Comme toujours, Geralt arrive juste à temps pour sauver sa fille et connaître les véritables intentions de Yen. Il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas d’un simple cas de deus ex mécanisant une solution facile en faisant apparaître le héros uniquement pour des raisons de commodité. Si vous avez prêté attention à la saison 1, vous saurez probablement à quel point le concept de destin est important pour The Witcher, ce qui signifie qu’il y a des forces plus importantes en jeu permettant à Geralt, Ciri et Yennefer de se heurter et de se sauver continuellement.

Vers la fin de la finale de la saison, Yennefer essaie de se racheter en se préparant à devenir l’hôte de Voleth Meir afin de l’exorciser de Ciri. Une fois le changement effectué, les trois personnages sont transportés dans une sphère alternative aux côtés de Voleth Meir, où il devient clair que ce dernier – qui est sur le continent depuis avant la conjonction des sphères (nous en parlerons plus tard) – essayait vraiment rentrer chez elle dans son propre monde. À ce stade, Wild Hunt apparaît et demande à Ciri de se joindre à leur chevauchée. C’est déjà assez mauvais d’avoir Nilfgaard, Redania, la Confrérie, les royaumes du Nord, les elfes et une foule de factions privées après vous – pourquoi ne pas ajouter une ancienne race d’elfes spectraux sur des montures squelettiques dans le mélange ?

En plus de tout cela, nous apprenons la véritable identité de l’insaisissable White Flame de Nilfgaard, nous avons un aperçu des sales tours de Dijkstra, assistons à de tout nouveaux rythmes d’histoire qui n’étaient pas dans les livres et devenons au courant de bien plus encore. Nous savons également que certaines des idées mentionnées jusqu’à présent n’ont peut-être pas été expliquées ouvertement dans l’émission, nous allons donc les détailler plus en détail.

Qu’est-ce qui se passe avec la Mère Immortelle ?

L’un des antagonistes les plus importants et les plus dangereux de la saison 2 est Voleth Meir, communément appelé la mère sans mort. Contrairement à de nombreux autres monstres et mécréants de l’adaptation de Netflix, Voleth Meir ne figure dans aucun des livres – en fait, son personnage semble être beaucoup plus inspiré par les jeux, qui ont reçu beaucoup plus d’amour dans la saison 2 que lors de la sortie inaugurale de la série.

Voleth Meir est un démon qui a été piégé dans sa hutte par les tout premiers sorceleurs. Dans la série Netflix, elle appelle Yennefer, Fringilla et Francesca Findabair après être apparue dans leurs rêves en tant que personnage en robe. Les trois sorcières la rencontrent correctement une fois que les elfes ont découvert une ancienne ruine, qui mène à une hutte perchée sur des pattes de basilic. Il s’agit d’une référence claire à la demeure aux pattes de poulet de Baba Yaga, le monstre folklorique polonais qui sert de principale inspiration aux Crones dans The Witcher 3.

La raison pour laquelle Voleth Meir a appelé ces sorcières était de les manipuler pour qu’elles fassent des échanges avec elle. Parce que Voleth Meir est un démon qui se nourrit de souffrance, offrir temporairement à ces personnes le bonheur afin d’orchestrer un violent renversement pour déclencher une immense douleur était à son ordre du jour dès le départ. Le fait que le bébé de Francesca soit tué, qui à son tour incite au meurtre de masse de nouveau-nés à travers Redania, est ce dont le démon avait finalement besoin pour s’échapper de sa prison.

Une fois sortie, elle possède Ciri après avoir senti son pouvoir naissant. De là, elle retourne à Kaer Morhen, tue plusieurs sorceleurs, écrase l’arbre à médaillons pour exposer un autre monolithe stellaire et tente d’amener des monstres de sphères alternatives sur le continent. Ses efforts sont finalement contrecarrés par Yennefer, qui se présente comme un vaisseau une fois qu’elle se rend compte que Voleth Meir ne peut pas exister dans ce royaume sans hôte. La réaction qui s’ensuit amène Ciri à se téléporter, Geralt et Yennefer dans une autre sphère, à quel point Voleth Meir part et rentre vraisemblablement chez lui.

Qu’est-ce que la conjonction des sphères ?

Vous pensez peut-être : « Qu’est-ce que tout ce charabia de sphère sur lequel ces gens n’arrêtent pas de parler ? » La réponse la plus simple est la suivante : dans le monde de The Witcher, les monstres et même les humains ne sont pas originaires du continent. L’univers est séparé en différentes sphères, qui étaient toutes indépendantes les unes des autres jusqu’à ce qu’un phénomène cosmique massif appelé la Conjonction des Sphères les fasse s’affronter. Dans les livres, les gens pensent généralement que la Conjonction a en quelque sorte provoqué la fusion de plusieurs sphères, cimentant l’existence de monstres et de mortels sur le continent.

Dans la série, cela a pris une tournure fascinante. Tout au long de la saison 2, nous voyons divers monolithes – les énormes piliers de pierre que l’ex-petit ami de Yennefer, Istredd, étudie. Les chercheurs pensaient auparavant que les structures mystérieuses étaient liées à la Conjonction, mais ce n’est que pendant les événements de la saison 2 que des personnes comme Istredd et Geralt se rendent compte qu’elles représentent probablement des points d’impact – au lieu d’une jonction permanente de mondes, c’est comme si les différentes sphères ne se touchèrent qu’une seconde avant de se séparer à nouveau. Cela explique pourquoi tant de monstres de cette saison sont nouveaux pour Geralt – ils ne sont pas de sa sphère.

Naturellement, cela nous amène au Big Bad révélé à la fin de la saison 2 : The Wild Hunt.

Qui sont les Wild Hunt et que veulent-ils ?

Quiconque a joué aux jeux Witcher connaîtra probablement Wild Hunt – ou les Wraiths of Mörhogg, comme on les appelle à Skellige – en raison du fait que le troisième jeu porte littéralement leur nom. Cependant, ils sont bien plus que leurs masques de squelette effrayants.

Les Wild Hunt sont une race d’elfes spectraux à sauts de dimension appelés les Aen Elle et sont différents des elfes Aen Seidhe que nous voyons sur le continent. Avant la Conjonction des Sphères, la Chasse Sauvage a voyagé dans divers mondes afin de prendre leurs habitants comme esclaves. La conjonction a mis fin à cela, c’est pourquoi ils sont tellement concentrés sur Ciri après l’avoir rencontrée lors de la finale de la saison: Ciri, avec son Elder Blood, est capable d’ouvrir des portails vers d’autres sphères comme elle le fait pour Geralt et Yennefer ici. En clair, elle est la solution de Wild Hunt pour revenir à leurs habitudes d’avant la conjonction.

Qu’est-ce que Elder Blood?

Nous avons beaucoup entendu parler de Elder Blood cette saison. Connu sous le nom de Hen Ichaer dans l’original elfique, Elder Blood fait référence à la lignée de Lara Dorren, une sorcière elfe qui a épousé un mage humain. Il est en fait difficile d’y entrer ici sans gâcher les choses à venir, alors à la place, nous allons simplement inclure la prophétie d’Ithlinne, qui est écrite à la première page de Blood of Elves et parlée à haute voix dans l’adaptation Netflix :

En vérité, je vous le dis, l’ère de l’épée et de la hache est proche, l’ère du blizzard du loup. Le temps du froid blanc et de la lumière blanche est proche, le temps de la folie et le temps du mépris : Tedd Deireádh, le temps de la fin. Le monde mourra au milieu du gel et renaîtra avec le nouveau soleil. Il renaîtra de Elder Blood, de Hen Ichaer, de la graine qui a été semée. Une graine qui ne germera pas mais s’enflammera.

Ess’tuath esse! Il en sera ainsi ! Attention aux signes ! Quels seront ces signes, je vous le dis : premièrement la terre coulera du sang d’Aen Seidhe, le sang des elfes…

Ce qui nous amène à la prochaine pièce du puzzle à la fin de la saison 2…

Que se passe-t-il avec les elfes ?

Comme vous l’avez probablement remarqué pendant que vous regardiez, les elfes ne sont pas particulièrement ravis en ce moment. Marchant sous Francesca Findabair et Filavandrel – dont cette dernière est l’ancien roi des elfes que nous avons rencontré dans « Le bord du monde » de la saison 1 – les elfes ne veulent pas se venger, mais, comme le dit Francesca, « justice ». Après la mort du bébé de Francesca, les elfes quittent Nilfgaard et se dirigent vers Redania, la maison du roi Vizimir.

Quand Istredd se présente au camp elfique, il dit à Francesca que Ciri est Hen Ichaer – un enfant du sang ancien. Avec cette information en remorque, les elfes retrouvent un nouvel espoir, bien que la question de se venger de la perte du premier bébé elfe né depuis des années reste en suspens. Cela ne veut pas dire qu’ils ont le mauvais gars.

Qui est l’empereur de Nilfgaard ?

La personne qui a en fait ordonné la mort de l’enfant de Francesca n’était autre que The White Flame lui-même. Constamment appelé Emhyr tout au long de la saison, la finale révèle que l’empereur de Nilfgaard est en fait Duny, le père de Ciri et l’Oursin d’Erlenwalde de la saison 1, épisode 4. Vous savez, l’homme hérisson.

Il se passe beaucoup de choses ici, dont la plupart sont expliquées dans des livres ultérieurs. Tout ce que nous dirons, c’est ceci : oui, ce point de l’intrigue vient directement des romans de Sapkowski et est parfaitement logique. Tu verras.

Qu’est-il arrivé à la mère de Ciri ?

Alors que Duny, qui s’appelle maintenant Emhyr, est bel et bien vivant, les détails autour de la mère de Ciri sont encore très confus à ce stade de l’histoire. Les deux étaient présumés morts et maintenant l’un ne l’est apparemment plus – c’est tout ce que nous savons de la série. Nous pourrions expliquer exactement ce qui se passe ici, mais ce serait gâcher ce qui va arriver au lieu d’expliquer ce que nous avons déjà vu.

En plus de cela, la série s’est déjà éloignée des livres à plusieurs reprises. Eskel ne meurt pas dans les romans, Voleth Meir est un produit de l’adaptation de Netflix, et tous ces nouveaux monstres sont également nouveaux pour les lecteurs de livres. Enfer, la grande majorité de l’arc entier de Yennefer est totalement original de la série Netflix.

Il y a aussi beaucoup d’autres pièces mobiles. Alors que les nouveaux venus dans la série n’ont peut-être pas beaucoup pensé à la chouette de Dijkstra, sa transformation à la fin nous a donné notre premier aperçu de Philippa Eilhart, la sorcière résidente du roi Vizimir en Redania. En parlant de cela, Vizimir est manifestement absent de la réunion des rois et reines du Nord coordonnée par Tissaia. L’intrigue politique croissante dans ces domaines est directement proportionnelle au nombre de personnes qui veulent capturer Ciri pour leur propre gain personnel, et notre famille de trois personnes est au cœur de tout cela.

En espérant que la saison 3 arrive bientôt, hein?

Écrit par Cian Maher au nom de GLHF.