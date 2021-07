La fin de la saison 3 de Virgin River expliquée: 7 grands cliffhangers de la finale

Lizzie et Ricky pourraient être terminés !

Ricky a gardé un grand secret pour tout le monde sur Virgin River Saison 3, y compris Lizzie, et cela aurait pu conduire à une rupture permanente pour les jeunes. Ricky a décidé qu’au lieu d’aller au collège communautaire, il s’enrôlerait dans les Marines, mais il l’a fait sans le dire à personne. Après les funérailles de Lilly, alors que Lizzie l’emmenait avec enthousiasme au mariage chic de son amie, Ricky a dû lui dire qu’il s’était engagé et qu’il signerait bientôt son contrat, avec une formation de base commençant à l’automne. Lizzie. A été. Pas. Heureux.

Lizzie était tellement énervée que lorsque Ricky a essayé de lui parler quelques jours plus tard, après avoir omis de renvoyer des SMS ou des appels, elle parlait déjà de leur relation au passé. En plus de cela, son ex-petit ami, Parker, était venu la voir, et après qu’elle ait refusé une invitation précédente pour l’aider à diriger un club à LA, il lui propose alors de l’emmener faire un road trip à travers le pays et lui demande pour se remettre ensemble. Pas bien!