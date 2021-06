La fin de la saison 4 de The Handmaid’s Tale expliquée: cette séquence brutale et ce que cela signifie pour la saison prochaine

Comme Emily et June en discutaient, elles voulaient que Fred soit mort de peur. C’est exactement ce qu’ils ont obtenu, alors qu’une masse de femmes est sortie des ténèbres pour chasser Waterford. Le personnage d’Elisabeth Moss a reçu le premier coup de poing (et morsure), mais la foule de femmes s’est toutes jointe à lui pour le battre à mort et probablement le déchirer. Ils envoient à Serena Joy son annulaire, tandis que June rentre chez elle et récupère bébé Nicole alors qu’elle est couverte du sang de Fred. À ce moment, Luke entre et est horrifié de voir le meurtrier devant lui, surtout en tenant leur bébé. Et juste comme ça, la saison 4 de The Handmaid’s Tale s’est terminée de façon effrayante.