La fin de la série 1 de la Roue du temps expliquée : Qui est le Dragon Reborn ?

Rand fait face à son destin dans l’épisode final (Photo: Amazon)

Attention: spoilers à venir pour la finale de la série 1 de The Wheel of Time.

La finale de la série 1 de la Roue du temps a mis fin à l’histoire complexe de manière envoûtante, alors que Moiraine (Rosamund Pike) se rapprochait de la réalisation de la prophétie du Dragon Reborn.

Avec l’émission télévisée Amazon Prime Video déjà confirmée pour la série 2, la fin de l’épisode huit a laissé un éventail de cliffhangers auxquels les fans voudront sans aucun doute répondre dans un proche avenir.

Les téléspectateurs ont eu un petit aperçu de l’héritage de Rand, découvrant que sa mère est morte sur un champ de bataille en lui donnant naissance, et l’homme qu’il a grandi en croyant que son père était un soldat qui l’a adopté comme le sien.

Rand est conscient qu’il a un pouvoir qui grandit en lui, réalisant qu’il est le Dragon Reborn et s’aventure dans l’ Eyeil du monde avec Moiraine afin qu’il puisse vaincre le Ténébreux une fois pour toutes.

La fin de la série 1 de la roue du temps expliquée

Rand affronte le Ténébreux en tant que Dragon Reborn

Au début de l’épisode, une société futuriste qui existait auparavant est révélée, où le précédent Dragon Reborn – Lews Therin Telamon (Alexander Kalim) – a tenté d’affronter le Ténébreux avec une armée de canaux masculins.

Alors qu’il a réussi à sécuriser le Ténébreux à l’ Eyeil du Monde, ses efforts ont abouti à ce que tous les canalisateurs masculins soient désormais réduits à la folie lorsqu’ils utilisent le Pouvoir Unique.

De nos jours, ayant réalisé qu’il est le nouveau Dragon Reborn, Rand informe Moiraine, qui masque son lien avec Lan (Daniel Henney) afin qu’elle et Rand puissent voyager seuls jusqu’à l’ Eyeil du monde.

Malgré les plus grandes tentatives du Ténébreux pour inciter Rand à embrasser le côté obscur – en lui montrant à quoi pourrait ressembler un avenir avec Egwene (Madeleine Madden) – le jeune homme se défend, détruisant apparemment le méchant en utilisant un objet spécial pour amplifier son pouvoir .

Par la suite, Rand dit à Moiraine qu’il a senti la folie en lui, et part donc seul de peur de blesser qui que ce soit, demandant à Moiraine de promettre qu’elle fera croire aux autres qu’il est mort.

Moiraine perd son pouvoir alors que le Ténébreux est apparemment vaincu

L’une des plus grandes conséquences de la confrontation de Rand avec le Dark One est que Moiraine perd la capacité d’utiliser le One Power.

Lorsque Lan la trouve, il l’implore de démasquer leur lien – mais elle ne le peut pas, ce qui signifie qu’ils ne pourront peut-être plus partager la connexion d’un Aes Sedai avec leur gardien.

Elle réalise également soudainement et terrifiant – que ce n’était pas la bataille finale après tout, mais juste la première.

Nous soupçonnons que le Ténébreux sera de retour.

Egwene ramène Nynaeve d’entre les morts

Ayant trouvé refuge à l’intérieur de la ville frontalière, Egwene, Nynaeve (Zöe Robins) et tous les autres à l’intérieur sont confrontés à la menace d’une armée de Trollocs à leur porte.

Egwene et Nynaeve rejoignent les autres femmes sur le champ de bataille qui sont capables de canaliser, en utilisant leurs capacités combinées pour détruire l’essaim de créatures monstrueuses qui chargent pour elles.

Bien qu’ils réussissent, le pouvoir est trop grand, les femmes étant brûlées à mort une par une par la seule force de celui-ci.

Nynaeve, toujours à l’affût des autres membres du groupe dont elle se sent responsable, se sacrifie pour Egwene, mourant dans les bras de son amie.

Cependant, Egwene démontre le pouvoir de ses propres capacités de canalisation, car elle est capable de ramener Nynaeve à la vie.

Dans la saison deux, nous avons le sentiment que nous pourrions voir le couple se diriger vers la Tour Blanche pour s’entraîner afin de devenir membres des Aes Sedai.

Perrin découvre la véritable allégeance de Padan Fain et Mat revient

Après avoir repéré Padan Fain (Johann Myers) en ville, le colporteur qui venait chaque année dans leur village pour vendre des lanternes et des bibelots, Perrin (Marcus Rutherford) découvre qu’il est en fait lié à une allégeance louche.

Il s’avère que Padan Fain est un Darkfriend, une personne fidèle au Ténébreux qui surveille Perrin et ses amis, consciente du rôle important qu’ils vont tous jouer dans les jours à venir.

Pendant ce temps, après avoir laissé ses amis avant leur voyage vers l’ Eyeil du monde, Mat (Barney Harris) fait son retour, enveloppé dans une cape sombre.

Va-t-il toujours être attiré par les ténèbres ? Ou a-t-il changé d’avis ?

Les Seanchans arrivent

La première série de La Roue du temps se termine par l’arrivée d’une nouvelle force – les Seanchan.

Dans La roue du temps, l’empire Seanchan est situé à des milliers de kilomètres de l’autre côté de la mer.

Maintenant, ils veulent reconquérir le continent d’où étaient originaires leurs ancêtres, dans un mouvement appelé le Retour, qu’ils prévoient de faire avec leur imposante armée.

Non seulement ils ont beaucoup de guerriers à leur disposition, mais les Seanchan utilisent également des canalisateurs asservis pour mener à bien leurs missions, ce qui signifie que les membres des Aes Sedai et d’autres personnes qui peuvent canaliser peuvent être en danger à l’avenir.

La roue du temps est disponible pour regarder sur Amazon Prime Video.

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();