La fin de la spirale expliquée: ce qui s’est passé et comment cela pourrait changer la franchise de scie

Avertissement: nous sommes sur le point de discuter de la fin de Spiral: From the Book of Saw en détail. Si vous n’avez pas encore joué à ce jeu, revenez à la case départ jusqu’à ce que vous ayez tous les indices. Oh oui, il y aura des spoilers.

Dans l’histoire des films Saw, une fin de torsion qui met tout ensemble est une tradition assez standard. Effectivement, Spiral: From the Book of Saw est un film qui ne s’écarte pas de cette caractéristique, et la fin de Spiral sera certainement une source de nombreuses discussions. Mais plus important encore, la conclusion de cette aventure mettant en vedette Chris Rock et Samuel L.Jackson a beaucoup d’indices sur la direction que pourrait prendre la franchise Saw, grâce à la nouvelle direction prise par cette nouvelle entrée. Considérez ceci comme votre dernière chance d’éviter les spoilers, alors que nous sommes sur le point de commencer à démonter le jeu qui se trouve au cœur de Spiral: From the Book of Saw.