La fin de la trêve de Google et Microsoft pourrait ouvrir les vannes

Google et Microsoft auraient mis fin à une trêve de près de six ans entre les deux sociétés, rapporte le Financial Times. La fin de l’accord pourrait marquer le retour d’un drame très public entre les deux sociétés alors que la pression des régulateurs augmente.

L’accord de 2015 entre les deux sociétés a mis fin aux batailles juridiques en cours et aux querelles publiques, les sociétés gérant plutôt les conflits en interne, selon le Financial Times. Le pacte a également conduit à une coopération accrue entre les deux sociétés, qui se reflète dans l’intégration profonde entre les ordinateurs Windows et les meilleurs téléphones Android, ainsi que dans le travail sur des appareils Android pliables comme le Microsoft Surface Duo.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

L’accord aurait pris fin en avril et n’a pas été renouvelé, suggérant des tensions croissantes entre les deux sociétés. Il y a également eu des signes de rupture de la coopération entre Microsoft et Google.

Par exemple, Microsoft et Google ont récemment été dans une querelle publique sur la gestion par ce dernier du contenu des nouvelles et des médias en Australie à la suite des nouvelles réglementations.

Le président de Microsoft, Brad Smith, a critiqué le comportement monopolistique de Google sur les pratiques publicitaires, affirmant que les agences de presse “ne peuvent plus vendre directement à ceux qui veulent placer des annonces”, annoncent plutôt de passer par Google pour tout.

Pendant ce temps, Google a rétorqué en disant que Microsoft “serait impatient d’imposer une taxe inapplicable à un rival et d’augmenter sa part de marché”.

De plus, lors du récent dévoilement de Windows 11, Microsoft a notamment choisi d’introduire des applications Android sur la plate-forme en évitant Google et en s’associant à Amazon.

Le Financial Times souligne que la fin de l’accord pourrait être liée à une pression accrue des organismes de réglementation sur les Big Tech. Alors que Microsoft a réussi à rester largement à l’écart des récents problèmes antitrust, Google est resté une priorité pour les décideurs politiques. L’entreprise, avec Amazon, Apple et Facebook, est confrontée à une nouvelle législation qui pourrait affaiblir son emprise sur le marché.

Ni Facebook ni Microsoft n’étaient immédiatement disponibles pour commenter.

