La fin de l’accord entre Microsoft et Qualcomm pourrait signifier Windows pour les Mac M1

Alors qu’Apple a toujours proposé la prise en charge de Windows sur les Mac Intel, les nouvelles machines équipées de la puce M1 basée sur ARM ne peuvent exécuter macOS qu’en mode natif. La raison peut être liée à un accord spécial entre Microsoft et Qualcomm qui touche enfin à sa fin – et cela signifie que Windows pourrait enfin être disponible en natif pour les utilisateurs de Mac M1.

Comme indiqué par XDA, Qualcomm a conclu un accord spécial avec Microsoft pour garantir que les puces ARM de la société sont les seules à prendre en charge Windows en natif. Selon des sources proches du dossier, cet accord est sur le point d’expirer, ce qui signifie que Microsoft pourra enfin licencier Windows à d’autres fabricants de puces ARM.

Bien que la date exacte de la fin de cet accord soit actuellement inconnue, le rapport indique qu’il devrait prendre fin très bientôt. L’exclusivité avec Qualcomm était due au fait que la société de semi-conducteurs a aidé Microsoft dans le développement de Windows ARM. Maintenant, d’autres sociétés comme MediaTek envisagent déjà de créer des puces ARM pouvant exécuter Windows

Windows sur ARM a été annoncé pour la première fois par Microsoft et Qualcomm en 2016. C’était un gros problème, car la grande chose qui le séparait de l’échec de Windows RT était qu’il serait capable d’émuler des applications x86. Les appareils ont été annoncés un an plus tard et ont commencé à être expédiés peu de temps après. Depuis, Microsoft a ajouté l’émulation x64 avec Windows 11, ainsi que ARM64EC, ce qui facilite l’exécution native des applications avec des plug-ins émulés.