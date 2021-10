La fin de l’anomalie

14/10/2021 à 20h15 CEST

Marc Brugues

La levée des restrictions par le Procicat Ce samedi, après 588 journées, Montilivi ouvrira grand les portes contre Huesca. Une journée historique car elle signifiera que le stade s’ouvrira aux 100% de capacité après plus d’un an et demi sans public ou avec une capacité limitée.

ETbonnes heures (16h00) et la situation délicate de l’équipe fait croire à Gérone que les supporters réagiront et se rendront en masse au stade. En ce sens, déjà lors du dernier match à domicile contre Almería, l’entrée était bonne (4.914 spectateurs). Ainsi, il reste encore les 7 914 personnes qui se sont rassemblées au stade lors du dernier match avant la pandémie, contre Albacete en mars 2020.

Entre-temps, Gérone a disputé 38 matchs au stade, dont la plupart à huis clos, à l’exception des sept derniers, avec une capacité limitée. Montilivi s’est alors habitué à une anomalie inattendue qui l’a obligé à subir deux promotions frustrées sans le soutien total des fans de rojiblanca. En somme, dans cette situation extraordinaire, Gérone a disputé 38 matchs, avec un bilan de 22 victoires, 6 nuls et 10 défaites.