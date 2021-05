La fin de l’armée des morts de Netflix a expliqué: ce qui s’est passé et comment cela pourrait être juste le début

Avertissement: spoilers pour Netflix Armée des morts sont en jeu. Si vous n’avez pas encore vu le film, nous sommes sur le point d’ouvrir un coffre-fort de beats d’histoire que vous ne voudrez peut-être pas gâtés. Alors laissez ce délabré mort et enterré si vous n’êtes pas à jour. Ne vous inquiétez pas … il ne restera pas mort.

Le monde a enfin l’occasion de voir une nouvelle épopée de zombies Zack Snyder, grâce à la sortie de l’Armée des morts de Netflix. Après plus d’une décennie dans l’enfer du développement, Dave Bautista et un casting de toutes les stars se lancent dans un braquage audacieux qui, à tout le moins, agit comme une distraction excitante et divertissante. Mais en regardant de plus près la fin de l’Armée des Morts, vous pouvez voir qu’il y a beaucoup plus d’où cela vient; car le passé et le futur recèlent des possibilités d’histoires prometteuses. Considérez ceci comme votre dernier avertissement spoiler, alors que nous sommes sur le point d’ouvrir la fin à Army of the Dead, et expliquez comment cela pourrait être juste le début du nouvel univers de Zack Snyder.