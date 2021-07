La fin de l’épisode 2 de la saison 2 de Ted Lasso expliquée: l’avenir de Jamie Tartt révélé

in

Les spoilers suivent pour Ted Lasso saison 2 épisode 2 ‘Lavande’.

Le deuxième épisode de la saison 2 de Ted Lasso a atterri sur Apple TV Plus, et sa fin de cliffhanger pourrait entraîner des moments de tension pour Ted (Jason Sudeikis) et l’équipe de l’AFC Richmond.

Jamie Tartt, le footballeur égoïste mais talentueux qui a passé du temps en prêt à Richmond la saison dernière, est de retour au club – et, cette fois, il est de retour définitivement.

Étant donné que Ted a passé des mois à créer une atmosphère de vestiaire harmonieuse, le retour de choc de Jamie menace de défaire ce bon travail. Alors, comment les joueurs de Richmond, dont Sam Obisanya (Toheeb Jimoh) réagiront-ils à la signature de Jamie ? Et que pourrait signifier le retour de Jamie pour les chances de promotion de Richmond en Premier League ?

Avant la sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de Ted Lasso, TechRadar s’est entretenu avec Phil Dunster, qui joue Jamie dans la série, pour découvrir à quel point le retour de Jamie pourrait diviser.

Le fils prodigue revient

Jamie était visiblement absent pendant une grande partie de l’épisode d’ouverture de la saison 2 mais, comme les téléspectateurs le savent maintenant, il y avait une raison à cela: Jamie s’était inscrit pour participer à Lust Conquers All, une version satirique des émissions de télé-réalité comme Love Island. .

Dans les 10 premières minutes de l’épisode 2, cependant, le monde entier de Jamie s’effondre.

Après avoir voté contre Lust Conquers All, Jamie apprend que Manchester City – l’équipe qu’il a quittée pour apparaître dans la série de télé-réalité – ne veut pas qu’il revienne. Une conversation avec son agent révèle également qu’il n’y a pas non plus de clubs qui veuillent lui en vouloir. La raison? “Vous êtes considéré comme un handicap”, lui dit l’agent de Jamie.

Découragé et désespéré, Jamie rencontre Ted pour lui demander s’il peut retourner à Richmond à titre permanent. Le duo s’engage dans un cœur à cœur, mais Ted rejette la demande de Jamie.

C’est-à-dire jusqu’à ce que Ted semble changer d’avis à la suite de conversations avec Sam et le docteur Sharon Fieldstone (Sarah Niles), la nouvelle psychologue du sport du club.

Une photo de la réunion de Ted et Jamie est divulguée en ligne et, une fois qu’il entend que Jamie pourrait revenir, Sam s’en va. Ted le suit pour révéler que Jamie ne reviendra pas.

Ted, cependant, reconsidère sa position lorsque Sam lui rappelle par inadvertance que Richmond n’a pas encore gagné cette saison. Un point similaire est avancé par Sharon, qui incite Ted à changer quelque chose alors que son équipe est sur une série de huit matchs nuls consécutifs.

Repérez la scène culminante de l’épisode 2, avec Jamie – équipé de l’équipement d’entraînement de Richmond – arrivant pour l’entraînement de la première équipe, au grand dam de Sam et des autres joueurs de Richmond.

Pour Dunster, la réapparition soudaine de Jamie et l’impact potentiel que cela aura sur l’équipe de Richmond sont le reflet du football réel où les joueurs ne s’entendent pas avec tous leurs coéquipiers. Même ainsi, étant donné l’environnement positif que Ted a favorisé depuis le départ de Jamie, son retour pourrait mettre en danger l’esprit d’équipe de Richmond.

“Il y a beaucoup d’appréhension au retour de Jamie”, a déclaré Dunster à TechRadar. «Dans le cas de Sam, vous avez cette personne qui a prospéré parce que Jamie n’est plus là, mais doit maintenant faire face à son désir de revenir. Et l’équipe et Ted semblent ouverts à ça [Jamie’s return], alors Sam se sent trahi par ça. C’est une idée brillante de la part de nos scénaristes car c’est ce qui se passerait réellement dans un club de football.

Reconquérir le soutien

La réaction en sourdine au retour de Jamie, cependant, est révélatrice de ce que l’équipe de Richmond pense initialement de la décision de Ted – et Jamie peut le sentir.

Le rappel soudain par Manchester City de Jamie de son prêt la saison dernière, combiné à la mise en place de l’objectif qui a relégué Richmond lors de la finale de la saison 1, signifie que Jamie a de nombreux ponts à réparer s’il veut regagner la confiance de ses coéquipiers.

Il était le joueur vedette de Richmond avant l’arrivée de Ted. Maintenant, cependant, Jamie se retrouve en dehors du groupe pour la première fois de sa carrière – et c’est une position qui, bien qu’étranger à Jamie, pourrait être le catalyseur d’un véritable changement en lui.

“Il comprend que les gens vont être en colère contre lui”, explique Dunster. « Peut-être qu’il ne sait pas encore comment gérer cela, mais leurs réactions ne le surprennent pas. Il est un outsider pour la première fois de sa carrière professionnelle et les gens ne savent pas si ça va marcher. Mais, comme nous le voyons tout au long de cet épisode et du reste de la série, il trouve des moyens très Jamie-esque d’essayer de gagner les cœurs et les esprits.

À en juger par les tentatives passées de Jamie pour faire la bonne chose et gagner les gens, les téléspectateurs peuvent s’attendre à plus de bosses sur la route alors que Jamie cherche à se racheter. Sous la direction de Ted dans son foyer spirituel de l’AFC Richmond, Jamie est au bon endroit pour s’améliorer personnellement et professionnellement. S’il le fait, peut-être, juste peut-être, Richmond peut vraiment commencer à croire en ce retour de rêve en Premier League.

Les deux premiers épisodes de la saison 2 de Ted Lasso sont désormais disponibles en streaming sur Apple TV Plus.

