La fin de l’hépatite C encore en raison de la pandémie

02/10/2021 à 21:09 CEST

De 2024 à 2026. L’impact de la pandémie pourrait entraîner un retard d’au moins deux ans dans le calendrier d’élimination de l’hépatite C en Espagne, selon les spécialistes.

Et cette prévision pourrait être réalisée “en faisant les choses correctement”, explique le Dr Javier García-Samaniego Rey, chef de la section d’hépatologie de l’hôpital La Paz (Madrid) et chef de groupe du CIBERehd (Centre de recherche biomédicale du réseau de Maladies du foie et digestif).

Le spécialiste évoque notamment la récupération des chiffres du diagnostic et du traitement de l’hépatite C qui existaient avant l’arrivée du coronavirus.

Qu’est-ce que l’hépatite C?

Nous parlons d’une infection virale qui provoque une inflammation du foie et qui peut entraîner de graves dommages au foie. La transmission de ce virus se fait par le sang contaminé ou les produits qui en sont dérivés, ainsi que par voie sexuelle s’il existe des comportements à risque.

Heureusement, le nombre de cas a baissé ces dernières décennies grâce au “diagnostic du VHC dans les banques de sang, à l’extension des programmes de réduction des risques chez les consommateurs de drogues injectables et à la généralisation de l’utilisation de fournitures médicales jetables”, expliquent-ils depuis l’Alliance pour l’élimination de l’hépatite virale en Espagne (AEHVE).

Une fois l’infection survenue, la période d’incubation de la maladie peut aller de 2 semaines à 6 mois.

Bien que selon les experts 80% des cas soient asymptomatiques, les principaux signes d’infection sont :

Fatigue Manque d’appétit Nausées et vomissements Douleur abdominale Urine de couleur foncée Selles légères Douleurs articulaires La peau et les yeux jaunissent (jaunisse).

Entre 15 et 50% des patients qui passent l’infection de manière symptomatique, guérissent spontanément. Les autres personnes touchées souffriront d’hépatite chronique.

Moins de diagnostics et de traitements dus au Covid-19

Jusqu’à l’arrivée de la pandémie, grâce au diagnostic précoce et aux traitements antiviraux, le nombre de personnes touchées par le VHC a diminué à un bon rythme. Mais le SRAS-CoV-2 a fait exploser les prédictions sur l’éradication de la maladie.

Selon le Dr Inmaculada Fernández, chef du service du système digestif de l’hôpital 12 de Octubre de Madrid, la différence entre le nombre de personnes qui ont eu accès à un traitement au cours des mois précédant la pandémie et celles qui l’ont fait pendant la crise sanitaire peut atteindre 50 pour cent.

La paralysie pratique pendant des mois de l’orientation des patients des soins primaires vers les consultations d’hépatologie et la suspension temporaire des programmes de micro-élimination dans les populations vulnérables sont les causes de ce recul.

Parmi les personnes les plus touchées par ces circonstances figurent les patients des milieux vulnérables des centres de toxicomanie, les toxicomanes, les immigrés, les personnes sans domicile qui ont un circuit de soins différent.

Les spécialistes de l’AEHVE coïncident en qualifiant d’inquiétantes les dernières données sur le traitement de l’hépatite C publiées par le ministère de la Santé, montrant une baisse de 1 500 patients traités par mois (juste avant la pandémie) à 500 actuellement.

« Ainsi, la pandémie a affecté et continue d’affecter le diagnostic de nouveaux cas d’hépatite C, et nous ne pouvons pas oublier que même les patients identifiés qui sont en attente de traitement ont également eu des difficultés à recevoir les prescriptions correspondantes car toutes les consultations externes qu’ils ont eues à revoir », explique le Dr García Samaniego.

La conséquence de cette situation est un diagnostic plus tardif et à des stades plus avancés de la maladie.

« Si, selon les dernières données, entre 25% et 30% des patients diagnostiqués ont déjà une maladie hépatique avancée, ce que nous hépatologues craignons, et depuis l’AEHVE nous avertissons, c’est que, pour continuer ce ralentissement, le diagnostic de maladie hépatique avancée due au virus de l’hépatite C va augmenter », prédit García Samaniego.

Le spécialiste rappelle également les graves conséquences de ce retard. «Nous avons guéri un patient atteint d’une maladie du foie bénigne et l’avons renvoyé. Un patient atteint d’une maladie hépatique avancée peut guérir l’infection, mais pas la maladie, il devient une personne atteinte d’une maladie hépatique chronique même si l’infection est guérie.