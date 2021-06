“La fin de l’innocence”: le triomphe de Don Henley à plusieurs millions de ventes

Le cinquième album solo de Don Henley, Cass County, était un retour délicieusement country d’une figure de proue de la musique américaine moderne. C’est la dernière entrée dans un catalogue de sorties en son propre nom qui remonte à 1982. Le 27 juin 1989, cette série a sorti le plus gros album de Henley en dehors de les Aigles. L’admirable The End Of The Innocence s’est vendu à six millions d’exemplaires rien qu’en Amérique.

Innocence est le troisième album solo de l’artiste de Gilmer, au Texas. Il est arrivé environ cinq ans après Building The Perfect Beast, qui a été lui-même un énorme succès, devenant triple platine aux États-Unis. Le suivi a présenté une liste d’invités stellaire de contributeurs, avec Bruce Hornsby un choix inspiré pour jouer ses claviers toujours distinctifs sur la chanson titre émouvante, que lui et Henley ont co-écrit.

L’éminent auteur-compositeur-interprète JD Souther est apparu à la fois aux choeurs et en tant que co-auteur, avec Henley, sur “Little Tin God” et sur “The Heart of the Matter”. Cette dernière chanson avait également un crédit d’écriture pour le grand voyageur Mike Campbell, de Tom Petit‘s Heartbreakers, qui a coproduit tout l’album.

Une liste de casting époustouflante

Longtemps James Taylor le collaborateur Danny “Kootch” Kortchmar a eu six co-écrits, dont le superbe “New York Minute”. Il y avait aussi des chœurs d’Edie Brickell, Sheryl Corbeau, Melissa Etheridge, Ivan Neville, groupe vocal Take 6 et Axl Rose de Guns N’ Roses. Parmi les autres contributeurs figurent des joueurs aussi estimés que Stanley Jordan, Steve Jordan, Wayne Shorter, Waddy Wachtel, David Paich, Jeff Porcaro et Pino Palladino.

C’était une liste de distribution époustouflante sur un très bon album qui comprenait également de nombreux commentaires sociaux. “Je n’ai pas ralenti, mais j’ai beaucoup mieux géré les choses”, a déclaré Henley à l’époque. «Je suis toujours très en colère contre la situation mondiale telle que je la vois au sein du gouvernement et en ce qui concerne la façon dont nous traitons la planète, mais je m’améliore peut-être un peu plus en ce qui concerne l’amour et la romance. Sauf que je n’aime pas particulièrement le mot ‘adoucir’.

« Je préfère penser que je mûris », a-t-il poursuivi. “Je suis toujours en colère et je suis toujours insatisfait, mais je ne suis plus un” jeune homme en colère “.”

Achetez ou diffusez The End Of The Innocence.

ÉCOUTER/ACHETER

Écoutez le meilleur de Don Henley sur Apple Music et Spotify.