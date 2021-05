La fin de Mass Effect 3 est-elle vraiment aussi mauvaise que les gens le disent? ⋆ 10z viral

Mass Effect Legendary Edition – il ne se termine pas sur un haut (photo: EA)

La boîte de réception du mercredi est frustrée par la rupture de WB Games et de ses licences de films, comme un lecteur admet être un fan de Stadia.

Planifier à l’avance

Je pense donc avoir Mass Effect Legendary Edition, mais après avoir joué les originaux, c’est l’idée de jouer à nouveau à Mass Effect 3 qui me décourage, pas le premier. Mon problème est la fin, évidemment, mais plus que cela, c’est toute l’histoire – ou du moins la façon dont vous en venez à y penser dans le troisième match.

Dans le premier, vous ne saviez pas vraiment ce qu’étaient les Faucheurs et le second est essentiellement une histoire parallèle, même si vous commencez à avoir des indices sur leur sujet. Dans le troisième, ils expliquent les choses exactement et ce qu’ils font est juste… stupide. Cela n’a aucun sens et je suis sûr que ce n’était pas le concept original (les développeurs de BioWare qui parlent après coup semblent confirmer ce fait).

Cela m’étonne toujours avec toutes ces grandes franchises, Star Wars est l’exemple le plus évident, qu’elles ne planifient rien à l’avance. Ils inventent juste au fur et à mesure et s’ils ne peuvent pas trouver une bonne explication le jour où nous nous retrouvons avec des choses comme Mass Effect 3. Ce qui aggrave les choses, c’est qu’ils lisent les théories des fans mais s’empêchent d’en copier. but, même s’ils sont vraiment bons et meilleurs que ce qu’ils proposent.

En ce qui me concerne, la trilogie Mass Effect est un jeu incroyable, un prototype et une fin très décevante qui aggrave les autres par son existence. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne raison pour moi de perdre 60 £ sur un remaster de trilogie.

Tronic

Mumsie Miranda

Est-ce juste moi ou Resident Evil Village ressemble-t-il à un labyrinthe de cristal sale?

Vous avez votre zone médiévale, une zone océanique, une zone industrielle et une errr… zone de maison de poupée effrayante.

Vous avez des tâches physiques, de compétences et mentales à accomplir dans chaque zone et vous complétez chaque zone avec un flacon d’aspect de cristal avant de mener la bataille finale dans une arène en forme de dôme.

Vous avez la vieille dame effrayante qui surgit de temps en temps et si le duc était un peu plus maigre et plus mince sur le dessus, il ferait pour votre guide Richard O’Brian-esque!

Huw

GC: Heh, nous aimerions que ce soit intentionnel.

Streamer satisfait

J’adore l’idée et l’exécution de Stadia et je ne m’implique pas dans la politique de savoir si Google s’en tiendra ou non. Ce n’est pas comme si j’avais investi dans un matériel que je devrai remplacer dans plusieurs années. Le contrôleur est vraiment sympa, ce que j’apprécie beaucoup. Je voudrais plus de variété de jeux disponibles, mais je n’avais jamais l’habitude d’acheter des jeux à plein prix sur PlayStation 4 de toute façon, donc je suis heureux d’attendre les soldes.

Spiritfarer et Assassin’s Creed Valhalla sont sur ma liste de surveillance, mais pour le moment, ce sont The Division 2 et Trine 4 qui figurent en tête de ma liste de lecture.

Si vous n’avez pas essayé Stadia et que vous aimez la commodité de pouvoir jouer à tout moment et où que vous soyez, je le recommande vivement. Surtout avec les offres où vous pouvez obtenir le matériel gratuitement avec un jeu à plein prix, qui fonctionne maintenant avec Resident Evil Village.

Gastón M

Rompre

Donc, WB Games va être divisé mais ils ne vendront aucun développeur (sauf que je parie qu’ils le font), n’est-ce pas? Quel est le point de cela? J’ai toujours pensé que Warner était un éditeur sous-estimé qui avait un meilleur bilan que de nombreuses sociétés beaucoup plus célèbres et était unique parmi les studios de cinéma pour créer ses propres jeux, ce qui se traduisait généralement par une meilleure qualité. Alors pourquoi changer cela?

C’est toute la politique de bureau, j’imagine, mais cela signifie sans aucun doute que nous sommes encore plus loin d’obtenir des jeux Batman non-DC ou un nouveau jeu Lord of the Rings de Monolith. Cela ne me dérangerait pas non plus une suite de Mad Max.

Ma plus grande plainte avec les jeux Warner est qu’ils prennent trop de temps à les créer et qu’ils sont un peu trop friands de DLC et de microtransactions. Cela n’a clairement rien à voir avec la décision, qui semble simplement leur être imputable parce qu’ils ne sont pas aussi gros que Netflix.

Krabby

GC: Cela semble être le cas, même si tout ce que nous avons à faire est un commentaire officiel. Les jeux n’étaient même pas mentionnés dans l’annonce originale.

Boite magique

Serais-je fou si je demandais pourquoi il n’y a pas de DLC de coffre de stockage dans Resident Evil Village pour que les joueurs conservent les armes et les objets qu’ils ont collectés, afin qu’ils puissent être utilisés dans d’autres replays et donner aux gens une autre raison de rejouer le jeu?

Ce serait un excellent moyen de constituer une collection d’objets afin que des lei puissent être gagnés pour acheter de meilleures armes et des améliorations.

gaz be pourri (gamertag)

GC: Pourquoi en voudriez-vous un? L’inventaire est énorme si vous achetez les améliorations.

Socialisation forcée

Donc Gears 5 est un jeu croisé seulement maintenant. Je n’ai pas de Xbox mais si je faisais ce jeu serait vendu. Je joue à Call Of Duty: Black Ops Cold War sur PlayStation 5 et s’ils disaient que vous devez avoir un jeu croisé, je casserais le disque en deux. Je déteste quand les sociétés de jeux vous font faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Le problème est qu’ils pensent qu’ils savent le mieux et qu’ils ne le savent pas. Au moins, si le joueur a le choix, il l’appréciera davantage et y jouera plus longtemps.

Je n’oublierai jamais quand Call Of Duty: WW2 est sorti. Je ne joue que Team Deathmatch ou Domination mais ils mettaient le double XP sur un autre mode. Cela m’a-t-il fait jouer le mode? Non pourquoi? Parce que je joue ce que j’aime. J’ai le sentiment qu’ils le changeront après quelques mois lorsque les joueurs arrêteront de jouer.

Je n’ai pas de problème avec les lecteurs PC, vraiment pas. Il n’y a qu’une petite quantité de tricheurs sur PC, mais ces tricheurs gâchent tellement le jeu et peu importe ce que font les sociétés de jeux, les joueurs sur PC auront toujours l’avantage. Mon cerveau ne me laisse pas utiliser une souris et un clavier, c’est pourquoi j’ai acheté une console. Donc, en ce qui concerne l’équipe Gears qui dit qu’une Xbox prend une souris et un clavier, cela n’a pas d’importance pour moi.

David

GC: Ils semblent l’avoir fait parce qu’il n’y a pas assez de joueurs quand il n’y a pas de jeu croisé.

Attendez-vous à des retards

Je ne suis pas sûr de ce que quiconque pensait qu’il se passerait lorsque vous amèneriez George RR Martin, parmi tous les gens, à travailler sur un jeu vidéo. Vous pourriez aussi bien avoir le double du temps qu’il a fallu pour faire le bon sur-le-champ. Nous sommes tous contrariés par le retard d’Elden Ring, mais pour moi, je suis juste heureux que cela montre qu’ils prennent cela au sérieux.

Aucun des autres jeux Soulsborne ne semble avoir eu un développement particulièrement long, malgré la quantité insensée de détails, mais cela fait déjà cinq ans depuis Dark Souls 3, donc je vais prendre cela comme un bon signe que l’Elden Ring sera beaucoup plus grand. , beaucoup plus beau et, espérons-le, des tonnes de broche et de vernis.

Maïs

Plus: Jeux



Jeu sans fin

Je dirais qu’il est injuste que la nouvelle version de GTA 5 ne soit pas gratuite, mais j’imagine que Rockstar apportera des changements assez substantiels et, plus important encore, il est très évident que les gens paieront pour cela. Je veux dire, sans parler du 20e anniversaire de GTA 3, nous arriverons au 10e de GTA 5 assez tôt et ce sera probablement toujours en tête des charts.

Je n’écarte pas non plus le jeu. Je l’ai et je l’aime mais c’était il y a un moment maintenant et je n’ai aucune envie de jouer sans arrêt pendant huit ans. Je doute que beaucoup de gens aient fait cela. Ce que je pense, c’est que chaque fois que quelqu’un obtient une nouvelle console, il achète GTA. Ils achètent probablement aussi FIFA et Call Of Duty, mais ils changent chaque année. Cependant, GTA 5 est toujours le même et donc les ventes s’accumulent de plus en plus jusqu’à ce que ce soit le monstre qu’il est maintenant.

Nous savons tous pourquoi Rockstar n’annoncera pas GTA 6 et je ne les blâme pas vraiment. Qui serait assez courageux pour couper les jambes sous un jeu aussi réussi, même si le prochain fera probablement aussi bien. Mais si c’est même quelques millions de moins… c’est beaucoup d’argent.

Il y a trop de succès et plus GTA 5 reste longtemps, plus il est difficile de le remplacer. Je ne serais pas du tout surpris si GTA 5 était également remasterisé pour la PlayStation 6 ou si une version VR uniquement. Tout sauf créer un nouveau jeu que les gens pourraient ne pas aimer autant.

Corston

Boîte de réception aussi-rans

Vous n’êtes pas au courant des actualités, quelle est la dernière mise à jour RE: Cyberpunk 2077 Xbox 4K, s’il vous plaît?

Jez

GC: En supposant que vous parliez de la version de prochaine génération, il n’y a pas vraiment eu de nouvelles à ce sujet toute l’année.

Pourquoi Rambo apparaît-il soudainement dans tant de jeux vidéo ces derniers temps? Avant, je ne me souviens pas que quiconque ait mentionné ces films depuis des années. Je dois admettre cependant que l’idée de lui dans Mortal Kombat est tellement bizarre que je suis presque tenté d’essayer.

Trace

Sujet brûlant de cette semaine

Le sujet de la boîte de réception de ce week-end a été suggéré par le lecteur Clambake, qui demande quel est le plus ennuyeux que vous ayez jamais eu avec un jeu vidéo?

Pensez-vous que votre colère était justifiée et que s’est-il passé exactement? Était-ce parce que le jeu était très difficile, avait une tournure stupide de l’intrigue, ou y avait-il une sorte de bug qui a ruiné l’expérience? Ou qu’en est-il de jouer en ligne, y compris contre des tricheurs?

À quelle fréquence vous mettez-vous en colère en jouant à des jeux et avez-vous déjà cassé une manette, ou quoi que ce soit d’autre, en vous fâchant? Comment avez-vous appris à mieux vous débrouiller et y a-t-il quelque chose que vous évitez délibérément maintenant?

Les petits caractères

