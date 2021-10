La fin de No Way Home pourrait avoir fuité

Spider-Man : No Way Home est le film MCU le plus attendu de l’année. Nous n’avons pas vu autant d’excitation pour un film Marvel depuis Fin du jeu, et c’est à cause du gros spoiler qui a fuité il y a des mois. Qu’on le veuille ou non, le monde sait déjà que nous aurons Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield jouant leurs variantes de Spider-Man dans le film. Les formidables super-vilains des franchises autonomes Spider-Man de Sony se joindront à eux. Mais ce genre de spoiler massif ne ruine toujours No Way Home pour personne. Nous n’avons aucune idée du déroulement de l’histoire ou de la fin.

Mais et si je vous disais que la fin de No Way Home aurait déjà fuité et que nous savons précisément ce qui va se passer ? Les fans de spoilers Marvel collectent et analysent régulièrement ces fuites, mais d’autres détestent les spoilers. C’est pourquoi je vais vous dire que des spoilers massifs suivent ci-dessous.

L’angle multivers de Spider-Man est déjà confirmé

Avant la première de Avengers: Endgame, nous avons été bombardés de fuites qui ont gâché les détails de l’intrigue que nous connaissions déjà dans nos cœurs. Les Avengers originaux sauveraient en quelque sorte les super-héros que Thanos a réduits en poussière dans Guerre d’infini. Et ils ramèneront tous les êtres vivants qui ont été effacés dans le film précédent.

Nous avons ensuite vu de nombreuses théories qui tentaient d’expliquer comment les Avengers le feraient. Les voyages dans le temps ont souvent joué un rôle dans ces scénarios, car cela semblait être le genre de tour de cinéma qui permet aux héros de battre le super-vilain. Tout cela n’a pas gâché le film lui-même.

De même, l’angle multivers n’est pas un gros spoiler No Way Home. Sony et Marvel l’ont reconnu dans la première bande-annonce, où nous voyons également cinq méchants taquinés. Mais Sony ne montre que Doc Ock d’Alfred Molina, un méchant emblématique que tous les fans de Spider-Man connaissent. L’implication ici est que Maguire sera également de retour. Et si Tobey est là, Garfield l’est aussi.

Mais les bandes-annonces ne gâchent pas la fin. Savoir que c’est un film multivers ne suffit pas pour deviner ce qui se passe dans le film. Et nous n’avons aucune idée de la fidélité du scénario à la bande dessinée. Au contraire, nous devons toujours nous méfier des remorques MCU, car elles peuvent être trompeuses. C’est là que je vous donne le dernier avertissement, car ce qui suit ci-dessous livrera quelques énormes spoilers No Way Home.

La fin de No Way Home pourrait avoir fuité

L’essentiel des fuites de l’intrigue de No Way Home jusqu’à présent est que Peter de Holland sera responsable de la libération des méchants non-MCU Spider-Man. La seule façon de les vaincre est de s’associer à d’autres versions de Spider-Man. La grande bataille finale se déroule autour de la Statue de la Liberté, où ils gagneront en quelque sorte. De plus, à un moment donné du film, un personnage central de Spider-Man mourra, et il n’y en a qu’un qui a le plus de sens.

Si vous suivez de près No Way Home, sachez que ces derniers jours ont apporté quelques nouveaux détails sur le film. Ce ne sont pas seulement des spoilers, car la campagne marketing de Sony semble avoir commencé avec une couverture exclusive dans le magazine Empire.

Mais nous avons également eu quelques nouveaux spoilers importants, dont quelques-uns importants. Comme celui qui nous dit qu’il n’y a pas de sixième méchant dans No Way Home. Rhino n’apparaîtra pas dans le film, selon des initiés familiers avec le film.

Bande-annonce de Spider-Man: No Way Home : Spider-Man (Tom Holland) et Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Source de l’image : Sony et Marvel

Les nouveaux spoilers

Ensuite, il y a une révélation apparemment sans conséquence sur un personnage de No Way Home. Paula Newsome jouerait le rôle d’une administratrice du MIT dans le film. Peter, MJ (Zendaya) et Ned (Jacob Batalon) ont tous postulé au MIT, mais l’université les a refusés car Peter était Spider-Man. Mais ce refus pourrait être la raison pour laquelle Peter demande l’aide du docteur Strange (Benedict Cumberbatch).

Comment tout cela est-il lié à la fin de No Way Home? Eh bien, les Redditors passionnés qui aiment ces spoilers ont rassemblé quelques rafles étonnantes qui examinent tous les spoilers récents. L’un d’eux est Pomojema_SWNN, qui répertorie les récentes rumeurs de complot No Way Home.

Mais c’est WebheadSupreme avec la victoire, un article massif qui couvre les spoilers de No Way Home de cet été qui ne semblait pas avoir de sens à l’époque. Cependant, les fuites récentes, comme le développement du MIT et de Rhino, les placent dans une perspective différente.

Bande-annonce de Spider-Man : No Way Home : teaser de Green Goblin. Source de l’image : Sony et Marvel

La mort déchirante

Ces deux rafles mentionnent la même mort déchirante pour No Way Home. Comme de nombreux fans s’y attendent, tante May (Marisa Tomei) mourra à un moment donné du film, selon ces fuites. Nous avons déjà entendu cette rumeur, bien que certains rapports aient affirmé que Sony avait tourné plusieurs versions de la scène, avec d’autres personnages en train de mourir, pour l’empêcher de fuir. Cela n’a pas fonctionné.

C’est Green Goblin (Willem Dafoe) qui va tuer tante May. C’est le méchant méchant qui sabote apparemment le plan de rééducation de Peter pour les méchants. Goblin fait exploser l’appartement de Happy (Jon Favreau), et l’une de ces grenades Goblin emblématiques tuera aussi May. C’est selon des fuites qui remontent au moins au mois d’août.

La ligne iconique

Tout comme Endgame avait « Avengers, Assemble! » No Way Home livrera la ligne Spider-Man que nous attendions tous. Tante May dira « Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité » avec son dernier souffle. Tobey’s Peter le répétera à la fin du film, après l’action.

Le même Tobey notera plus tôt dans No Way Home que son oncle Ben a dit la même chose. Pomojema_SW note que nous allons obtenir la ligne réelle, plutôt qu’une variation de celle-ci, comme cela s’est produit dans The Amazing Spider-Man ou Captain America: Civil War.

Image de Spider-Man : No Way Home du magazine Empire. Source de l’image : Empire

La fin de No Way Home

Peter de Holland voulait vraiment que Strange fasse oublier à tout le monde qu’il est Spider-Man. Comme nous le voyons dans la bande-annonce, Peter est Peter et il tâtonne tout, ce qui conduit à cette erreur multivers. C’est pourquoi Peter doit finalement combattre les cinq méchants et doit le faire avec l’aide des autres variantes de Spider-Man. Le moment Oncle Ben ci-dessus est ce qui motivera les trois Peter à abattre le Sinister Not-Six.

La rafle de WebheadSupreme nous donne au moins quelques fuites No Way Home qui mentionnent la fin. Strange termine le sort et tout le monde oublie qui il est à la fin. Et cela signifie qu’absolument tout le monde oublie qui il est – d’après une fuite d’août :

Tout le monde oubliant qui est Spider-Man, il est maintenant inconnu des Avengers et n’a aucun lien avec eux. Le film se termine avec Spidey se balançant dans New York.

Si cela est vrai, cela donne au personnage de Holland une tournure énorme que Sony et Marvel exploreront, espérons-le, dans les futurs films MCU Spider-Man. Cela suppose que Sony et Marvel continueront à les fabriquer.

Le méchant post-crédits

Maintenant que Venom 2 est sorti et que nous savons qu’il y a une scène de Spider-Man dans ce film SSU, nous nous attendons à voir Venom (Tom Hardy) dans les post-crédits de No Way Home. Mais on ne sait pas ce qui se passe réellement dans le film. Pomojema_SW spécule que la scène mettra en place Venom 3 plutôt que Spider-Man 4. Là encore, il s’agit d’un film MCU. Ce qui se passe dans les post-crédits doit être connecté au MCU.