La fin de partie surréaliste avec laquelle les Denver Nuggets ont battu les Timberwolves

Incroyable. C’est la seule façon de définir ce qui s’est passé dans l’issue du duel entre Denver Nuggets et Minnesota Timberwolves, réglé avec une victoire pour le Colorado grâce à une action défensive incommensurable de Will Barton, d’abord, et enfin de Nikola Jokic. Autant de blocages qui ont empêché l’équipe de Minneapolis de réaliser une contre-attaque dans le panier dans laquelle elle avait tout à gagner, avec de multiples options pour prolonger le match ou même gagner.

La fin Quelle fin pic.twitter.com/xv7szUFFKv – NBA Espagne (@NBAspain) 31 octobre 2021