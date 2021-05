La fin de The Walking Dead promet “des choses jamais vues auparavant” – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

AMC lance le 22 août le premier chapitre de la saison 11 de The Walking Dead, le dernier lot de la série. Les fans ont hâte de voir l’adieu à la fiction surtout après que les responsables de la saga ont annoncé qu’ils affronteront «des choses jamais vues auparavant» dans les nouveaux épisodes.

«Le premier épisode est insensé. J’ai hâte que les gens le voient », a déclaré Scott Gimple, directeur du contenu, lors d’une apparition sur TWDUniverse sur Twitch. “C’est grand. C’est très, très gros. Je ne veux pas trop en dire, mais nous avons fait des choses jamais vues auparavant dans la série. Quand Angela, la scénariste, a commencé à en parler, j’ai été immédiatement ému », a-t-il ajouté.

«C’est quelque chose que nous n’avons pas encore vu dans la série. Après le nombre d’épisodes que nous avons fait, c’est une très bonne chose », a déclaré Gimple.

La dernière saison de The Walking Dead devrait être diffusée en trois blocs de huit épisodes et se terminer définitivement en 2022. Gimple a précédemment révélé que la dernière saison commence par «huit épisodes bourrés d’action qui présenteront la portée et l’échelle massives auxquelles les fans s’attendent. de l’univers The Walking Dead “

La saison 11 montrera les survivants en convalescence après la guerre contre les Whisperers. Maggie Rhee (Lauren Cohan) est de retour en Virginie après des années d’absence, mais elle doit maintenant vivre avec Negan (Jeffrey Dean Morgan), l’assassin de son mari. De leur côté, Daryl (Norman Reedus) et Carol (Melissa McBride) évoluent dans une Alexandrie au bord de l’effondrement, tandis que l’expédition menée par Eugene (Josh McDermitt) va mettre les protagonistes en contact avec le Commonwealth.

Le premier épisode de la saison 11 de The Walking Dead arrive sur AMC le 22 août.

Source: Cependant