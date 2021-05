“Dès le premier jour, Dan a proposé son plan directeur pour la grande image de la série et a dit: ‘Je pense que c’est là que nous nous terminons. Je pense que c’est ce que je sais. Découvrons le reste ensemble'”, a déclaré Aptaker Date limite.

Actuellement, le La cinquième saison de This Is Us qui tourne autour du coronavirus prendra fin fin mai, donc bien que nous puissions encore voir une saison complète, tu ferais mieux d’aller dire au revoir et de te désengager de la famille Pearson.