La fin de Zola expliquée et ce que nous savons de l’histoire réelle

À la suite du fil Twitter viral, Stefani/Jessica a publié sa propre version de l’histoire sur un fil Reddit, que le film décrit. Dans son propre récit, elle nie une grande partie de l’histoire et affirme que Zola était celle qui faisait le travail du sexe à sa place. Dans le fil, Jessica dit également que X s’est retrouvé en prison, mais elle prétend être un spectateur innocent dans toute l’affaire. Aujourd’hui, Jessica parle du trafic sexuel et élève sa fille. X n’a ​​apparemment tiré sur personne dans le motel (confirmé par Jarrett et les autorités locales), mais le proxénète, dont le vrai nom est Rudy Uwedjojevwe, a plaidé coupable à des accusations de trafic sexuel et de coercition et purge une peine de 16 ans de prison. il est maintenant en liberté conditionnelle, selon Slate.