La fin des Celtics de Stevens, le projet que Kyrie a détruit

Ce qui s’est passé à Boston est terminé. Après bien des allées et venues, des espoirs légitimes, des prétextes de grandeur et des rêves de rédemption, une ère chez les Celtics se termine. Un peu dans l’histoire de l’une des deux équipes NBA par excellence (l’autre étant les Lakers, bien sûr), mais important, après tout. Celui qui a commencé avec un entraîneur de l’Université Butler et a terminé ce qui précède dans les bureaux, un mythe comme Danny Ainge se dirigeant vers un métro éternellement reporté et le sentiment, avant de grandir et maintenant notoire, qu’il a été Kyrie Irving, à l’aide de succès, d’erreurs et d’horreurs, celui qui a mis en échec un processus qui s’est terminé en mate. Rien ni personne n’a pu sauver les meubles dans une saison malheureuse, la dernière du technicien à la tête de la franchise. Et maintenant, cette équipe qui est arrivée juste après les trois grands, celle du ring 2008, va devoir faire face à un avenir incertain avec le sentiment que des huit dernières années, vous pouvez obtenir beaucoup de bonnes choses … si nous ne parlions pas des Celtics, l’équipe des 17 anneaux, mais celle qui n’a remporté qu’un seul titre au cours des 35 dernières années.

La tradition, l’idiosyncrasie et la culture des Celtics sont inégalées au sein de la NBA. Des 11 bagues de Bill Russell ont émergé les deux des années 70, et de là, les trois des années 80, avec un mythe pour Larry Bird qui s’est dirigé vers son Indiana natal après avoir pris sa retraite en tant que joueur et quitter un Jardin qui a sa chemise mais pas sa présence. C’est de là que vient Stevens, qui a mené l’Université d’État aux deux premières finales de la NCAA de l’histoire ; et consécutivement. Dans le premier, il est tombé aux mains de Duke et dans le second, au Connecticut. Deux défaites prémonitoires qui allaient commencer à forger un héritage qui comprenait alors deux titres d’entraîneur de l’année de la conférence, et qui a maintenant presque une malédiction : presque, presque, presque au succès. Et au final, dans ce presque, c’est là que l’échec s’est forgé. Car en NBA il ne suffit pas de toucher la gloire, il faut la conquérir. Et trois finales de Conférence avec sept apparitions consécutives en séries éliminatoires sont, il faut le souligner, un bagage suprême… leur miséricorde par ces titres qui sont toujours, bien sûr, difficiles à obtenir .. Autant qu’à la préhistoire de la Ligue, Bill Russell a tenté de nous convaincre du contraire.

Chez les Celtics un projet avec des osiers, tournés vers l’avenir, qui a encore un chemin et des possibilités d’arrangement, mais qui s’est laissé le miel sur les lèvres, le fusil chargé et la soif de titres, pas du tout assouvie, se termine par les Celtes. Les Celtics étaient, et sont, une institution de la NBA qui subit une crise gargantuesque en termes de trophées, mais qui a survécu au passage du temps avec une tradition que Red Auerbach a lancée et que Danny Ainge a poursuivie : parier sur le même bloc et l’entourer de pièces qui invitent à la victoire, avoir un entraîneur à long terme et se connecter avec le Jardin, la piste qui a vu ses fans changer (la hausse des prix), mais qui a aussi rendu ses joueurs forts avec Stevens sur le banc : 0-2 en 2015, 2-1 en 2016, 5-5 en 2017 et 10-1 en 2018, cette année où seul LeBron James pouvait saper la résistance d’un champ qu’il était invaincu jusqu’à ce que, dans le septième jeu, le Roi l’ait vaincu (avec 35 + 15 + 9 …). Même cette saison, décimée par tout et tout le monde, ils sont devenus forts et ont remporté leur premier match à domicile contre les tout-puissants Nets. Et l’année dernière, dans cette bulle qui a tout changé pour que rien ne change, ils ont souffert sans avantage sur le terrain et sont tombés à deux victoires de s’affronter en finale avec l’éternel rival, quelques Lakers qui l’ont emporté et égalé les 17 titres verts, pour faire du trône une place partagée.

Le conservatisme d’Ainge

Des échecs mineurs aux coups sûrs légitimes, Danny Ainge a été un personnage fondamental dans l’histoire des Celtics, soit en partageant une équipe avec cette équipe dirigée par Larry Bird qui a conquis trois anneaux dans les années 80 (Ainge a participé à deux), comme assumant le rôle de chef visible des bureaux après la détérioration physique d’Auerbach, qui lui a donné les commandes en 2003 et est décédé trois ans plus tard, un avant le plus grand succès d’Ainge en tant que manager : il était la personne qui a réussi à réunir l’un des big three les plus emblématiques de tous les temps (Allen, Pierce et Garnett), pari pour une culture de la continuité malgré une saison catastrophique (il a enduré Doc Rivers, qui avait remporté 33 et 24 victoires ces deux dernières années, et fait de lui l’entraîneur d’Ubuntu et du ring 2008), et avoir un engagement quasi social envers un groupe vieillissant qu’il n’a accepté de transférer qu’en 2013, alors qu’il n’avait d’autre choix que de penser la tête avant son cœur, et de profiter de la précipitation et de l’avidité d’un dénommé Prokhorov pour réunir les drafts dont est sorti le groupe actuel : Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart. .. Et aussi des gens qui, bien sûr, sont partis, comme Rozier et compagnie.

Ainge n’a changé sa tactique que pour sauver Kyrie des griffes de LeBron (du moins c’est ce que pensait le meneur), afin qu’il échange l’Ohio contre Boston et ne trouve personne pour retenir son ego autant que Cleveland. Lui et Gordon Hayward, blessés à ses débuts (précisément contre les Cavs, en 2017) puis s’est transformé en l’œil droit de Stevens et la cible d’un Marcus Smart qui a explosé contre lui dans la bulle. Les deux fois où le patron a osé s’avancer pour transformer un projet prometteur en gagnant, il s’est retrouvé face à une réalité inconfortable qui a provoqué une continuité exaspérante dans un conservatisme qui a fini par lui faire perdre. Anthony Davis a sonné sans chance, les agents libres ont changé d’équipe sans envisager une arrivée dans le Massachusetts qui n’a jamais eu lieu, et les marchés d’hiver ont fini par être moqués après des rumeurs constantes qui plaçaient la moitié des joueurs à Boston, pour se retrouver avec deux travées de nez.

Ce qui a le plus bouclé la boucle, c’est l’échec de ce dernier marché, après un été au cours duquel les Celtics sont passés de deux victoires à la finale à ne pas renforcer l’équipe. Il n’est pas arrivé à l’attaquant haut ni au centre dominant, qui brille par son absence depuis le départ d’Al Horford. Et la ribambelle des intouchables se succédaient (Ainge ne voulait empiéter sur personne) tandis que des rumeurs circulaient selon lesquelles James Harden aurait eu des options pour terminer dans l’équipe verte. Ainge n’a pas voulu négocier pour nous transférer dans son staff (trop gros dans toute négociation) et tout a échoué avant que la franchise n’entre dans la pire partie de la saison et que le projet, avec le discours de Stevens usé, plus de rumeurs qui le ramènent à l’université Butler et l’entraîneur lui-même a brûlé puisque dans la bulle, il est passé d’héritier de Popovich à, tout simplement, un bon entraîneur de mauvaises équipes qui n’ont pas pu avec Erik Spoelstra au moment de vérité. Autant il n’y avait pas d’avantage sur le terrain.

Un avenir incertain

Il est difficile de dire, peu importe à quel point le titulaire ment, que c’est la fin de l’ère Stevens. L’entraîneur continuera d’être lié aux Celtics, mais change de banc pour des bureaux sans aucune expérience dans ce domaine. Ainge dit au revoir à la franchise de sa vie et qui sait si à la NBA, et la tradition veut qu’un nouveau projet de continuation soit lancé avec une culture presque immuable et sans laquelle il est impossible de comprendre la meilleure ligue du monde. Et même ainsi, il ne serait pas tout à fait correct de dire que le prochain projet est totalement nouveau. Tatum, comme il se doit, est déjà à lui seul l’un des meilleurs joueurs de la compétition nord-américaine, et aussi le visage de certains Celtics qui le garderont (et Jaylen Brown, on verra si Marcus Smart), mais ce qu’il devrait faire un nouveau remodelage. D’abord avec le poste d’entraîneur, pour lequel il n’y a pas de pistes au-delà de celles typiques : le pas que Becky Hammon n’a pas encore franchi, un Jason Kidd (incompréhensible) toujours dans les piscines, et de nombreux noms sans aucune précision, au-delà de la rumeur selon laquelle ils veulent faire signer un coach noir.

Deuxièmement, faire dans les bureaux ce qu’Ainge ne voulait ou ne pouvait pas faire, pour obtenir ce pivot qui n’arrive jamais, cet avant que ni l’un ni l’autre et cette horde de joueurs qui entourent Tatum au-delà de ces arrivées qui n’ont pas fonctionné du tout, Kemba Walker à la barre (Jeff Teague, déjà hors de l’équipe, mieux vaut ne pas le mentionner). Carsen Edwards, Pitchard, Edwards, Neismith et compagnie peuvent être le joyau du futur ou du matériel de transfert, et l’autre chose qui reste à découvrir sera l’intrusion de Stevens dans la tactique (comme Riley in the Heat avec Spoelstra, surtout au début ) ou s’il y aura une totale indépendance entre les bancs et les bureaux. Ça, et si les Celtics se baseront cette année sur une simple bosse et se positionneront comme l’équipe du futur proche à l’Est, Ou ils devront repartir presque de zéro et rechercher le succès à long terme dans une Conférence où, rappelons-le, réussir est plus facile qu’en Occident., un fait qui (malheureusement pour eux) s’enfonce plus profondément dans la plaie.

Les Celtics vont au coin de la réflexion avec des décisions déjà prises et d’autres à prendre, avec le projet en échec et le souvenir amer d’un homme nommé Kyrie. Avec ce qui pourrait être et n’était pas, mais qui peut encore être rendu possible. Et avec une tradition sur 17 anneaux, à Bill Russell, à Larry Bird, la mémoire des trois grands et maintenant, une crise d’identité qu’ils devront résoudre rapidement afin de ne pas perdre complètement le nom qui les identifie et la culture qui les a fait devenir la plus grande entité sportive de tous les temps. Temps de réflexion, de changements et beaucoup de choses à faire chez les Celtics, où Steves continuera à jouer un rôle fondamental, Tatum sera le visage d’un nouveau projet qui n’est pas tant et le souvenir de Kyrie une épine à enlever avant l’avenir fois que mieux sont attendus. Les Celtics doivent bouger et changer une dynamique inquiétante. Et ils ont des osiers pour eux. Le reste, on verra. Pour le moment, ce qu’ils ont découvert, c’est ce qu’ils faisaient paraître simple au début de leur existence, mais qu’à la fin, tôt ou tard, tout le monde apprend en NBA : gagner n’est pas facile. Ce n’est jamais le cas.