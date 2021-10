La fin des éoliennes ? Créer des cerfs-volants qui produisent de l’électricité

30/10/2021 à 19:16 CEST

Le captage de l’énergie éolienne ne doit pas forcément se faire à travers de grandes éoliennes comme celles que l’on a l’habitude de voir. C’est, comme chacun le sait, une solution à fort impact paysager et aussi pour les oiseaux, en raison de la grande mortalité qu’ils provoquent. De plus, il s’agit d’installations encombrantes et le simple transport de l’usine à l’endroit où elles seront plantées génère des émissions de carbone importantes.

Ce système pourrait avoir ses jours comptés si le système qu’une entreprise allemande a créé et qui consiste essentiellement en une sorte de cerf-volant, qui reste captif dans le sol au moyen d’un câble, et qui génère de l’électricité en déplaçant ses petites hélices grâce au vent. Cette électricité est transmise à une petite installation à terre par ce même câble.

La société Kitekrat assure qu’il s’agit d’une solution techniquement et économiquement viable tant à petite échelle (d’environ 10 Kw) à une très grande échelle (10 Mw).

Pour cela, il faudrait environ dix fois moins de matériaux que ceux utilisés pour construire des éoliennes classiques. Par conséquent, les coûts de l’énergie produite peuvent être réduits de près de 50 % par rapport à ceux générés par les parcs éoliens traditionnels.

Le système a déjà été testé avec succès et plusieurs ensembles de ces cerfs-volants sont sur le point d’être installés dans et autour de la ville de Munich pour le moment.

La machine volante elle-même consiste en une sorte de drone-comète qui génère de l’énergie à travers huit petits rotors. L’énergie produite par l’avion est transmise par un câble à une station située au sol et connectée au réseau.

Kitekraft prétend que son prototype produit la même énergie que les pointes des pales des grandes éoliennes avec une fraction de l’infrastructure que celles-ci nécessitent.

De plus, cette technologie est également adaptée à une utilisation en mer et dans d’autres environnements aquatiques. Dans ces cas, seule une bouée flottante est nécessaire pour remplir la fonction que la station remplit à terre. De cette façon, ce qui se passe avec de nombreux parcs éoliens offshore est exclu : de grandes colonnes ancrées sur le fond marin, avec les dommages environnementaux qui en découlent.

Dans le cas de vents soufflant avec une intensité excessive, il suffit d’abaisser les cerfs-volants et de les stocker dans un entrepôt pour éviter les dommages.

L’entreprise envisage, dans un premier temps, déployez votre modèle en ‘escadrons’ de cerfs-volants sur des îles lointaines, où le transport des infrastructures nécessaires à l’implantation de parcs éoliens est particulièrement coûteux voire impossible.

Cette startup souligne également que l’impact paysager de ses cerfs-volants est notablement plus faible que celui causé par les grandes tours. Dans cette vidéo, vous pouvez voir comment fonctionne le système.

En tant que première action à grande échelle, il est prévu qu’avant la fin de cette année, il y aura une installation pilote à la périphérie de Munich, au moyen d’une centrale de 20 kw. Cependant, son objectif est de mettre en œuvre des centrales de 100 kW et 500 kW et même jusqu’à 10 MW à moyen terme.

Site Web de Kitekraft : https://www.kitekraft.de/

