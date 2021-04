La fin des jours arrive vite et c’est moche ⋆ .

par Phil Butler, New Eastern Outlook:

Le citoyen moyen de la Terre est tout ligoté ces jours-ci. Presque personne n’a de temps libre pour entreprendre une tâche de plus, pour vraiment comprendre ce qui se passe dans le monde ou pour tirer un avantage significatif des affaires du monde. La vie continue, quoique dans un sens plus chaotique, comme elle l’a toujours fait. Les riches deviennent plus riches, comme on dit, et les pauvres s’appauvrissent. Il y a une raison simple pour tout expliquer, mais l’humanité n’a jamais le droit de l’accepter. La solution à tous nos problèmes est manifestement simple. Mais le choix? Eh bien, nous sommes conditionnés à éviter les révolutions de pensée et d’action.

Maintenant que j’ai ouvert un voile brumeux sur l’inconnaissance nébuleuse des affaires du monde, permettez-moi de révéler une fois de plus, la cause ignoble de tous nos conflits. Les puissances en place, que ce soit au nord, au sud, à l’est ou à l’ouest, veulent tout pour elles-mêmes. Vous le saviez depuis cette première conversation entre vieillards, à Athènes, Beyrouth, Charleston ou Dublin. Et si vous avez osé baisser la tête et élever votre voix avec la liberté retrouvée des moyens numériques, méfiez-vous, car ils vont bientôt vous écraser dans la chambre sombre de la servitude, où vous et moi appartenons. Le cas d’aujourd’hui? La sœur du milliardaire Warren Buffett, Roberta Buffett Elliott, et une institution peinte philanthropique, pour couvrir une horreur trompeuse. Dans ce rapport, j’ai inclus des Tweets de certains membres du panel que le Buffett Institute a rassemblé. L’essentiel de ces Tweets vous éclairera davantage.

Dans mon courriel de ce matin, il y avait un message d’Annelise Riles, directrice exécutive de l’Institut Roberta Buffett pour les affaires mondiales de l’Université Northwestern, une école que je ne connaissais même pas auparavant. Le sujet de l’e-mail était une émission de politique étrangère – Northwestern intitulée «Comment arrêter les fausses nouvelles». Le slogan se lit comme suit:

«Arrêter les fausses informations est le gros problème que nous devons résoudre avant de pouvoir relever plus efficacement les défis mondiaux auxquels l’humanité est confrontée.»

L’histoire de Roberta, Warren et de son mari fascinant David Elliott est un sujet digne d’un livre, mais par souci de brièveté, un don de 100 millions de dollars pour créer l’institut Northwestern en 2015 n’était pas un don de bienfaisance. Le mari David, aujourd’hui décédé, était à la tête du plus grand Corps de la Paix opérant dans le monde à peu près au moment où JFK a été assassiné. Juste pour modifier l’intérêt du lecteur pour la manière dont les «agents» du changement libéral sont créés.

Pour en revenir à la dernière initiative du Buffett Institute, il est important de noter que, comme tout autre don philanthropique supposé de milliardaires, il y a eu une aubaine au-delà d’une annulation d’impôt. Et maintenant, avec le frère Warren et ses collègues d’élite qui font pression pour dominer notre monde, la rébellion de la pensée indépendante doit être écrasée. L’élite accomplit notre tranquillité via les mêmes anciennes méthodes. Non seulement ils possèdent presque tous les journaux et les chaînes de télévision, mais ils donnent également des milliards pour former des journalistes, des scientifiques, des politiciens, des bureaucrates, des éducateurs et des chefs militaires qui propageront leurs programmes.

Maintenant, les médias traditionnels et sociaux indépendants sont un énorme problème pour ceux qui veulent un contrôle total. Maintenant que le terme «théorie du complot» n’a plus de poids à la lumière des vrais complots exposés, le danger pour les types du monde Warren Buffett ou George Soros est aigu. Ce «Comment arrêter les fausses nouvelles» devrait être un appel au réveil pour chaque citoyen de notre monde, un appel à l’action pour empêcher la prise de contrôle complète des libertés et une démocratie insaisissable. Ne vous y trompez pas, le président américain déclarant la guerre à la Russie et à Vladmir Poutine dans des commentaires récents, le langage inconditionnel visant l’Iran, la Chine et de nombreuses autres menaces «perçues» contre l’hégémonie américaine, sont les autres signes avant-coureurs.

Cette nouvelle initiative implique des membres de haut rang de la Commission européenne, Olga Yurkova, qui déteste Poutine (cofondatrice, Stopfake.org), Marwan M. Kraidy (doyen et PDG, Northwestern University au Qatar), Justine Isola (Facebook) et d’autres . Un coup d’œil sur les antécédents de ces personnes vous dira que l’Institut Roberta Buffett présente déjà aux étudiants un récit qui est fortement biaisé en faveur de l’ordre libéral. Avec Biden aux commandes maintenant, et après que Trump ait réussi à détruire le conservatisme pour de bon, Buffett et ses camarades sont prêts à faire pression pour maîtriser la Russie ou tout ce qui se trouverait sur le chemin. Du moins, c’est mon analyse.

Ici, en Grèce, le Premier ministre vient de déclarer les médias sociaux «l’ennemi de la démocratie» parce que le peuple perd confiance dans la capacité du gouvernement à immuniser et à protéger les citoyens. Ce ne sont pas des «fausses nouvelles» Le Premier ministre Mitsotakis a déclaré cela publiquement. Depuis quelques années maintenant, des institutions comme Freedom House claquent l’idée que les médias sociaux pourrissent la démocratie de l’intérieur. La soi-disant «gauche» a imputé cette prétendue décomposition aux conservateurs et à l’extrême droite. Un article de Politico avant les élections de 2020 suggérait que les Américains étaient en train de devenir des «propagateurs de désinformation». À l’autre bout du spectre, Annelise Riles, la responsable du Buffett Institute, écrit pour Times Higher Education (THE); «Les universités peuvent aider les États-Unis à reprendre leur siège à la table mondiale.» Dois-je continuer, ou est-ce que l’écriture sur le mur est ici? Riles a elle-même reçu une bourse Marshall, donc ce que nous voyons, ce sont les effets les plus importants de la replantation du néocolonialisme, et le dernier de la guerre en cours pour ce monde.

Il faut bien comprendre quel était le rôle de l’ancien président Donald Trump dans tout cela. Les tweets de Trump, le contenu explosif et souvent ridicule qu’il a diffusé, la dureté et le narcissisme purs et durs avec lesquels il nous a échappé, ont permis à ses collègues de faire taire tous les modérateurs. Maintenant, l’ordre libéral que Trump était censé exposer, l’État profond et le marais qu’il avait juré de renverser, a le contrôle total (presque) des médias, des entreprises et même des universités et de la médecine.

