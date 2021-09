La fin des livres de nuit de Netflix expliquée: que s’est-il passé et comment cela pourrait-il créer une suite

Y aura-t-il un autre film Nightbooks ?

Pour le moment, il n’y a pas de suite au feu vert pour Nightbooks, mais il est peut-être trop tôt pour savoir si cela arrive. Lorsque le réalisateur du film, David Yarovesky, a parlé à Decider d’un autre film à venir, il a dit ceci :

L’auteur du livre, comme cuit dans le livre une allusion à plus à venir. Qui sait? Qui sait ce que l’avenir nous réserve ? Mais je pense qu’il y a beaucoup plus d’histoires dans cet univers, et je pense que cette histoire pourrait être le début de bien plus.

JA White serait en train d’écrire un autre livre de la série intitulé Gravebooks, mais il n’a pas encore été publié. Peut-être que si Nightbooks réussit suffisamment sur Netflix, cela pourrait arriver. Dans l’ensemble, le film a été bien accueilli par les téléspectateurs, obtenant des critiques positives de la part des critiques et des fans. S’il y avait un autre film de Nightbooks, Alex et Yasmin pourraient certainement explorer davantage, peut-être avec plus de contes de fées et d’histoires effrayantes à raconter et à vivre.

Nightbooks a été produit par Sam Raimi, qui a fait les films Spider-Man et la franchise Evil Dead, c’est donc un grand nom à avoir du côté du film. Voudriez-vous une suite pour Nightbooks ? Votez dans notre sondage ci-dessous.