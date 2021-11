La fin des prises casque 3,5 mm est proche, même sur les smartphones économiques

Jimmy Westenberg / Autorité Android

La mort de la prise casque 3,5 mm sur les smartphones – tous les smartphones, c’est-à-dire pas seulement les produits phares coûteux où c’est déjà une rareté – est quelque chose dont beaucoup d’entre nous ont peur. Mais c’est à l’horizon depuis au moins 2016, lorsque Apple a eu le « courage » autoproclamé de retirer la prise jack de l’iPhone 7. Malgré l’attaque de cette position dans le marketing, Samsung finirait par se joindre au Galaxy Note 10 en 2019. , ce qui signifie que les deux plus grands acteurs du monde des smartphones étaient à bord.

En fait, l’écriture était probablement sur le mur bien plus tôt. Le premier téléphone majeur à abandonner 3,5 mm était le Oppo Finder en 2012 – le mouvement était tout simplement prématuré, car les écouteurs alternatifs étaient moins pratiques à l’époque et Oppo manquait d’influence sur le marché. Apple et Samsung avaient non seulement leurs propres écouteurs sans fil prêts à l’emploi, mais aussi l’influence nécessaire pour faire la transition. Depuis lors, les AirPod d’Apple ont connu un vif succès, les Galaxy Buds de Samsung ont aussi beaucoup de fans, et il est de plus en plus courant que les téléphones soient livrés sans écouteurs fournis.

Si la fin du 3,5 mm se rapproche depuis un certain temps, nous pourrions enfin entendre le glas avec les rendus divulgués du Samsung Galaxy A53 et du Google Pixel 6a. Nous avons déjà vu des téléphones économiques à travers la Chine et l’Inde abandonner le port, mais maintenant, deux des plus grands noms de l’industrie sont apparemment sur le point de faire de même. Le Galaxy A est une série milieu de gamme mondialement populaire de Samsung, contrairement à la série Galaxy S et aux pliables de la société, qui s’adressent aux acheteurs de pointe avec de l’argent à dépenser. La gamme Pixel « a » est moins populaire, mais importante néanmoins en tant que seule offre milieu de gamme de Google. Les acheteurs à petit budget sont le seul marché restant de taille pour 3,5 mm sur les téléphones en dehors des audiophiles – donc si les produits ciblés abandonnent le format, il y a de fortes chances que le reste de l’industrie ne soit pas loin derrière.

Le sans fil s’améliore, le filaire ne va nulle part

Les écouteurs intra-auriculaires Libratone Q Adapt USB-C sont l’un des rares écouteurs que Google vend sur son propre site Web pour les téléphones Pixel.

Les options filaires diminuent sur les smartphones en général, car même les écouteurs USB-C n’ont pas réussi à prendre pied. Cela peut paraître étrange étant donné que l’USB-C devrait, en théorie, permettre une grande fidélité à un prix raisonnable. Dès 2019, cependant, de nouveaux modèles manquaient à l’appel au Consumer Electronics Show, vaincus non seulement par la croissance de la technologie sans fil, mais par des normes incohérentes. Les gens ont découvert que certains câbles USB étaient passifs au lieu d’actifs, et même si vous compreniez pourquoi c’était important, vous ne pouviez pas garantir que vos écouteurs fonctionneraient avec tous les appareils. Les anciennes balles de type C de OnePlus ne fonctionneraient pas avec un Google Pixel 3 XL, par exemple.

Il est également impossible d’ignorer les avantages du sans fil maintenant que les problèmes de décalage, de batterie et de fiabilité de la connexion ont été pour la plupart résolus.

Il est également impossible d’ignorer les avantages du sans fil maintenant que les problèmes de décalage, de batterie et de fiabilité de la connexion ont été pour la plupart résolus. Les écouteurs Bluetooth ont tendance à se connecter plus rapidement et automatiquement, souvent avant qu’ils ne soient sur votre tête. Certains peuvent se connecter à plusieurs appareils et basculer à volonté. Il n’y a pas de câble à démêler ou à ranger dans un sac ou une poche, et surtout ils sont plus confortables, permettant une liberté de mouvement. Lorsque j’utilisais des écouteurs filaires à la salle de sport, je devais m’inquiéter des câbles tirés ou accrochés à l’équipement, mais avec quelque chose comme le Powerbeats Pro, ce n’est même pas une pensée.

Les fils résisteront plus longtemps que d’autres sur certains marchés régionaux, principalement là où tout type de smartphone est cher, ou là où les règles pourraient l’exiger. Même la France, cependant, est en passe de renoncer à exiger des écouteurs filaires dans les cabines téléphoniques, auparavant un moyen de limiter l’exposition aux émissions électromagnétiques. La science s’est retournée contre ce point de vue, et la France et l’Union européenne en général en sont venues à s’opposer aux déchets électroniques inutiles tels que les câbles Lightning propriétaires d’Apple.

A quand la fin du 3,5 mm sur les smartphones ?

Le dernier clou dans le cercueil devrait arriver lorsque les écouteurs sans fil sont suffisamment bon marché pour être regroupés tout en offrant une autonomie de batterie et une qualité sonore acceptables. Cela ne semble pas loin – les Wyze Buds, par exemple, coûtent 44 $, et bien qu’ils ne soient pas une menace pour Bose ou Sony, ils font le travail. En fait, il existe de nombreuses alternatives de style AirPod pour moins de 100 $. La tendance, bien sûr, est que les fabricants de téléphones n’incluent aucun casque, mais lorsqu’ils se sentent obligés de le faire, ils auront la possibilité de passer au sans fil au nom de l’élimination des ports.

Nous amener vers un avenir sans port est une pression constante dans le monde de l’entreprise : les marges bénéficiaires. La suppression progressive des ports réduit les coûts des pièces tout en laissant de la place dans le corps d’un téléphone pour des fonctionnalités plus sexy pour lesquelles les entreprises sont prêtes à dépenser plus, telles que des puces puissantes et des batteries plus grosses. Par coïncidence, l’omission des écouteurs fournis crée également de nouvelles sources de revenus – pourquoi Samsung se serait-il lui-même engagé pour une flexibilité audio alors qu’il peut convaincre les clients de payer 100 $ ou plus pour une paire de Galaxy Buds ?

Nous amener vers un avenir sans port est une pression constante dans le monde de l’entreprise : les marges bénéficiaires.

Dans cet esprit, cela pourrait prendre aussi peu que deux à trois ans pour que les prises jack 3,5 mm s’éteignent presque tous téléphones, même les plus économiques. C’est à peu près la durée d’un ou deux cycles de développement, et avec l’écriture sur le mur grâce à Samsung et Google, il est facile d’imaginer des dirigeants faisant une poussée agressive. Les entreprises répondront naturellement à une demande de 3,5 mm tant que cela est financièrement raisonnable, mais nous sommes déjà à un stade où ce n’est pas la cible la plus lucrative. Les acheteurs de téléphones « Premium » sont passés au sans fil, qu’ils le veuillent ou non.

La disparition de la prise casque est certainement une mauvaise chose du point de vue du consommateur. Plus d’options ont tendance à être meilleures, en particulier si elles vous font économiser de l’argent et permettent d’accéder à des décennies d’équipement audio. Je suis juste ici pour signaler les vents dominants, et ils indiquent que la fin des prises casque arrivera le plus tôt possible sur tous nos smartphones, pas seulement les plus chers.

