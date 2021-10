La fin des Seahawks-Steelers a été un désastre pour les sous-parieurs

Mike Tomlin était visiblement bouleversé en marge du match de dimanche soir entre les Steelers et les Seahawks après qu’il soit apparu que le temps réglementaire avait expiré avec son équipe en tête, seulement pour que les arbitres déclarent une relecture du jeu précédent.

Le jeu en question était un catch-and-fumble du receveur des Seahawks DK Metcalf et s’il avait réellement eu la possession avant de mettre le ballon au sol. La relecture a confirmé qu’il s’agissait d’un échappé, mais la critique a donné à Seattle trois secondes de retard sur l’horloge de jeu et le temps de s’aligner pour un pic sans la frénésie typique de ces moments. Un placement de 43 verges plus tard, le match se dirigeait vers les prolongations plutôt que de se terminer par une victoire de 20-17 des Steelers.

« Je détestais ça », a déclaré Tomlin aux journalistes après le match. « Je ne peux pas croire que le jeu a été arrêté pour confirmer la capture [or] pas de prise à ce moment-là. C’est tout ce que je veux dire.

L’entraîneur Tomlin parle aux médias de notre victoire sur les Seahawks ⬇️ pic.twitter.com/LH066ax4vG – Pittsburgh Steelers (@steelers) 18 octobre 2021

Tomlin, cependant, peut toujours se consoler du fait que son équipe a persévéré pour remporter la victoire 23-20 en prolongation. Ceux qui parient moins ne peuvent rien faire de tel.

Vendredi, le plus/moins de ce match sur Tipico Sportsbook était de 42,5. Ceux qui ont parié moins étaient probablement assis confortablement jusqu’à ce qu’il soit clair que Seattle aurait un dernier snap pour tenter le field goal. Et une fois que Jason Myers a divisé les montants pour envoyer le jeu en OT et porter le total à 40, leur seul espoir était que le jeu se termine par une sécurité ou une égalité.

Au lieu de cela, Chris Boswell de Pittsburgh l’a terminé avec un but sur le terrain, et les plus parieurs ont été ceux qui ont remporté une mince victoire – et ne vous attendez pas à ce qu’ils se sentent désolés pour les perdants. Si l’examen n’avait pas eu lieu, les parieurs excessifs auraient peut-être également eu un reproche. Avant que les arbitres ne demandent une révision, Seattle avait dopé le ballon une première fois et l’avait apparemment fait avec une seconde à faire au compteur. Mais le chronométreur a quand même couru cette seconde supplémentaire, c’est pourquoi Pittsburgh a pensé que le jeu était terminé en premier lieu. C’est sans mentionner que tout ce gâchis aurait pu être évité si Metcalf avait simplement dépassé les limites pour arrêter le chronomètre.

« C’était un embarras », a déclaré Tomlin à propos de l’arrivée.

Mais bon, au moins, il est quand même reparti avec une victoire. Les parieurs inférieurs ont probablement quitté le jeu en se sentant comme s’ils avaient joué.

