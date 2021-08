La fin du chevalier vert expliquée: ce qui arrive à Sir Gawain de Dev Patel et ce que nous pensons que cela signifie

in

Après un voyage épuisant, Gauvain rencontre un seigneur (Joel Edgerton), qui lui propose de le loger jusqu’à ce que son jour vienne le matin de Noël. C’est là qu’il repose, également en compagnie de sa Dame (Alicia Vikander) et d’une vieille femme aux yeux bandés. Dans ses quartiers, la Dame présente Gauvain avec une ceinture verte entre une certaine séduction. Elle prétend qu’elle l’a fait, mais c’est la même ceinture faite par sa mère qu’il a perdue plus tôt dans le film. Apparemment, tant qu’il porte la ceinture, aucun mal ne peut lui arriver. Et il le porte autour de sa taille lorsqu’il entre dans la chapelle du chevalier vert, pas avant de recevoir un baiser d’adieu au hasard du Seigneur.