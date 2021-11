La fin du conte de fées de Mike White et les problèmes de programmation des Knicks

JJ ouvre avec l’horloge sonnant minuit pour Magic Mike White après une autre performance horrible des Jets et pourquoi il s’attend à voir Zach Wilson de retour la semaine prochaine (00:54). Ensuite, il aborde les Knicks et pourquoi ils ont un problème avec leurs partants, Julius Randle, et la très compétitive Conférence Est (08h30). Ensuite, la voix radio des Jets, Bob Wischusen, s’arrête pour en savoir plus sur une performance très décevante, et il parle également un peu de football universitaire (13:33). Ensuite, JJ réagit au reste de l’ardoise du dimanche (31:28) avant de réagir aux messages vocaux de certains auditeurs (46:31). Enfin, l’ami de la série et grand fan des Bills, Mike Carver, monte à bord pour jeter un peu plus d’eau froide sur les Jets et Mike White, discuter de l’équipe de l’AFC qui lui fait le plus peur et briser les Islanders au début de la saison (64:43) .

Nous voulons toujours vous entendre! Laissez un message à JJ sur la ligne d’écoute au 917-382-1151.

Suivez JJ sur Spotify Greenroom !

Hôte : John Jastremski

Invités : Bob Wischusen et Mike Carver

Producteurs : Steve Ceruti et Stefan Anderson

S’abonner: Spotify