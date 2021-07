La fin du cycle de crédit bancaire ⋆ .

par Alasdair Macleod, GoldMoney :

Les conséquences économiques de l’expansion et de la contraction cycliques du crédit bancaire sont à l’origine de booms et de récessions remontant certainement aux guerres napoléoniennes et peut-être avant. Les remèdes keynésiens, qui doivent leur pedigree aux théories financières de John Law, n’ont jamais réussi à les apprivoiser.

Cet article relie la théorie autrichienne du cycle économique au cycle du crédit bancaire. Il explique comment le crédit bancaire est créé et les dépôts des clients avec celui-ci grâce à la comptabilité en partie double.

La suppression des taux d’intérêt des banques centrales a conduit à la quasi-mort de la création de crédit bancaire au profit des entreprises non financières. Au lieu de cela, les banques ont augmenté leurs bilans pour financer des activités purement financières et la spéculation pour compenser la réduction des marges de crédit.

La contraction cyclique du crédit bancaire devrait être plus importante que tout ce que nous avons connu depuis le krach de Wall Street de 1929-1932. Les tentatives des autorités pour faire face à cette réalité semblent devoir saper le pouvoir d’achat de leurs monnaies.

Introduction — l’attrait de l’expansion monétaire

L’histoire est parsemée d’individus qui voient un raccourci vers un objectif dans tous les domaines de l’activité humaine. Esope avait même une fable pour cela : le lièvre et la tortue. Le domaine de l’économie appliquée ne fait pas exception. Avant les temps modernes, l’exemple phare était John Law, qui présenta en octobre 1715 un projet de banque « au nom et pour le compte du roi » au Conseil des Finances du château de Vincennes. Le droit inventait la banque centrale. Il avait convaincu le duc d’Orléans, le prince régent, qu’il existait une solution facile aux dettes du roi enfant héritées de son père débauché, Louis IV, le roi soleil dépensier. Il émettrait des livres contre espèces et capitalisait sa banque sur la dette royale, achetée au rabais mais évaluée au visage. L’économie serait stimulée et il réduirait la charge d’intérêt sur les billets d’État.

On lui a d’abord refusé l’autorisation, mais les lettres patentes de mai suivantes lui ont été délivrées pour une banque privée, et Law était en affaires. La conversion à la Banque Royale — opérant effectivement au nom du roi — est venue plus tard. Il n’y avait aucun doute sur la capacité intellectuelle de Law et sa capacité à convaincre. Et Law a été suivi deux siècles plus tard par un sosie Keynes, qui a involontairement adopté le cœur des théories de Law, et certainement une grande partie de son approche de l’argent et de l’économie.

Dans le sillage des solutions miracles de Keynes, l’étude de la relation entre le crédit et les cycles économiques est devenue négligée. Plutôt que de se demander pourquoi un effondrement périodique s’est produit, il était plus facile de simplement supposer une cause. Keynes a effectivement déclaré que le marché libre échoue parce qu’il est défectueux. Sa solution était l’intervention de l’État pour y remédier. Et lorsque l’aide économique de l’État s’est avérée n’être qu’une solution temporaire parce que l’économie s’est à nouveau effondrée, l’hypothèse initiale n’a jamais été remise en question : elle a tout simplement prévalu, et l’intervention a été répétée, et continue d’être par ses partisans aujourd’hui.

Les économistes, les commentateurs et les investisseurs savent tous que les facteurs cycliques affectent à la fois la valeur des actifs et l’activité économique. Certains investisseurs ne jurent que par leurs cycles préférés. Mais dans le domaine de l’économie, la théorie cyclique a été principalement associée à l’école autrichienne des économistes, principalement dans les écrits de Ludwig von Mises sur la théorie des cycles commerciaux et le triangle de Friedrich von Hayek. Aujourd’hui, elles sont collectivement appelées théorie autrichienne du cycle économique.

Les explications des écoles autrichiennes sur les booms et les récessions ont considérablement enrichi notre compréhension et les liens avec les fluctuations de crédit ont été examinés et compris à la fois par Mises et Hayek. Et ces défaillances cycliques sont encore clairement ancrées dans nos économies. Pour faire revivre ce sujet important, nous devons rejeter les hypothèses économiques néo-keynésiennes et revenir à l’essentiel, en adaptant et en augmentant les découvertes de l’école autrichienne pour les temps modernes.

Le point de vue de Hayek sur le cycle économique

Hayek était célèbre pour sa description du mécanisme par lequel le cycle économique régulier se produisait. Il a eu recours à un triangle pour illustrer à ses étudiants de la London School of Economics les relations entre les dépenses de consommation, l’épargne et les conséquences pour l’investissement en capital des variations des taux d’intérêt.

Hayek a utilisé ce modèle pour illustrer l’effet des taux d’intérêt sur le taux d’épargne et les conséquences sur le calcul des entreprises, soulignant que le capital était libéré sous forme d’épargne accrue par une baisse de la consommation immédiate. Il a ensuite été expliqué ainsi :

« Le nombre d’étapes de production qui peuvent être soutenues par le marché dépend de la préférence temporelle des consommateurs. Par exemple, une réduction de la préférence temporelle augmente l’offre de fonds prêtables et réduit le taux d’intérêt sur le marché, les autres choses étant constantes. Cette augmentation des économies permet d’étendre le triangle en augmentant le capital financier nécessaire pour ajouter des étapes de production. . . Le triangle hayekien propose une simplification de la théorie du capital afin de souligner des caractéristiques particulières telles que les effets des taux d’intérêt du marché sur la durée de production d’une économie.[i]

Il y a des éléments de cette déclaration (qui n’étaient pas de Hayek) qui semblent être sur un terrain faible. Par exemple, la suggestion qu’une réduction de la préférence temporelle (en d’autres termes, une réduction des taux d’intérêt, ce qui, sur les marchés libres, revient au même sans aucun décalage temporel) augmente l’épargne. Mais on peut s’attendre à ce qu’une baisse des taux d’intérêt ait l’effet inverse, détournant l’épargne vers la consommation. De toute évidence, pour que cette affirmation soit correcte, il doit y avoir d’autres facteurs en jeu qui l’emportent sur une courbe offre/demande attendue. L’explication se trouve dans les pratiques comptables bancaires, comme cela sera expliqué plus loin dans cet article.

Le triangle de Hayek supposait que l’augmentation des investissements étant la conséquence d’une réduction des dépenses de consommation, il y avait un déplacement de la rentabilité des activités de vente au détail vers les premiers stades de la production. L’augmentation des investissements en capital résultant de l’augmentation de l’épargne a été dirigée en conséquence. Et la réduction de la préférence temporelle a réduit la pénalité de temps encourue pour la production future. Par conséquent, des méthodes de production plus détournées sont devenues viables.

Ce détournement de fabrication a augmenté avec le capital disponible a été proposé à l’origine par Eugen von Böhm-Bawerk, un ancien économiste de l’école autrichienne, et pendant un certain temps ministre des Finances d’Autriche. Le triangle était la tentative de Hayek d’expliquer la relation entre l’investissement, le temps et les moyens de production. Comme explication, il semble avoir commencé à être accepté avant que l’establishment économique ne migre vers le keynésianisme à la suite de la publication de la théorie générale de Keynes, qui a largement supprimé les facteurs temporels de l’économie dominante.

Il y a beaucoup de détails à considérer derrière le triangle de Hayek, mais il y a aussi des contradictions en son sein, et une contradiction dans la théorie du carrefour giratoire devrait être évidente pour les économistes d’aujourd’hui. Il ne répond pas à une évidence révélée par la logistique moderne. Indépendamment de l’évolution des économies, en se spécialisant dans la production, des améliorations peuvent toujours être attendues dans la combinaison du coût, de la qualité et de la fiabilité par rapport à un fabricant entreprenant lui-même tous les processus de fabrication. Par conséquent, au fil du temps, la production finale de biens d’équipement et de biens de consommation durables est devenue de plus en plus un processus d’assemblage de composants préfabriqués provenant de diverses sources. Ce processus évolutif a eu peu à voir avec les changements de préférence temporelle, et plus à voir avec les avantages de la mondialisation.[ii] L’approche hayekienne ignore également les avantages d’échelle pour un fabricant spécialisé fabriquant des composants pour un large éventail de fabricants d’assemblage, ce qui viendrait inévitablement à l’esprit des lecteurs de la description d’Adam Smith d’une manufacture d’épingles dans le premier volume de sa richesse des nations.

On peut soutenir qu’un deuxième défaut de cette approche est de marquer le cycle comme l’un de l’activité commerciale. Ludwig von Mises l’a décrit comme un cycle commercial. Les deux descriptions sont trompeuses en ce sens que l’origine du cycle réside dans le crédit bancaire. Tous les économistes auraient profité de donner plus de crédit aux aspects pratiques et aux conséquences de la création de crédit bancaire dans le système bancaire mondial qui existe depuis au moins le Bank Charter Act de 1844 en droit anglais, et en Angleterre depuis l’époque des premiers orfèvres à Londres. .

Les racines et les aspects pratiques de la pratique bancaire moderne

Pendant la guerre civile anglaise (1642-1651), les orfèvres ont reçu des dépôts, payant 6 % sur la base que ces dépôts sont devenus des dettes envers les déposants et donc la propriété des orfèvres à déployer et à utiliser comme bon leur semble pour générer le retour promis. C’est à partir de cette pratique que l’épargne déposée est devenue la dette d’une banque envers les déposants (en droit bancaire romain et anglais un mutuum par opposition à un depositum), et leur rôle dans l’expansion du crédit bancaire s’est fermement établi. Comme on peut le voir du latin, le terme dépôt bancaire pour les soldes créditeurs des clients est tout simplement faux.

Les théoriciens supposent que des taux d’intérêt plus élevés vers la fin du cycle de crédit modifient l’équilibre entre l’épargne et la consommation en attirant plus d’épargne et moins de consommation. C’est une erreur. Du point de vue d’un banquier, des taux d’intérêt plus élevés sont la conséquence d’un risque de crédit croissant et reflètent une volonté de réduire l’offre de crédit. Et grâce au processus de comptabilité en partie double, une réduction de l’exposition aux prêts s’accompagne d’une réduction de la principale source de financement du bilan, qui est la responsabilité de la banque envers les déposants. À l’inverse, des taux d’intérêt plus bas reflétant un risque de crédit plus faible sont le résultat de la volonté du secteur bancaire d’élargir ses portefeuilles de prêts, et non pas comme on le suppose généralement, du fait d’un excès d’épargne.[iii] C’est pourquoi les dépôts bancaires augmentent au début du cycle de crédit, et à ce stade concorde avec le triangle de Hayek ; sauf que l’origine des dépôts ne vient pas de l’épargne des consommateurs mais de l’expansion du crédit bancaire. Le processus de création de dépôt est expliqué plus en détail ci-dessous.

