La fin du garde du corps de la femme du tueur à gages expliquée: quel nouvel enfer attend Michael Bryce

Attention : des spoilers pour The Hitman’s Wife’s Bodyguard sont en jeu. Si vous n’avez pas encore vu le film et que vous voulez rester intact, faites demi-tour et fuyez pendant que vous le pouvez encore..

Alors que The Hitman’s Wife’s Bodyguard tire à sa fin, un autre spectacle bourré d’action se termine sur grand écran. Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson et Salma Hayek se retrouvent à la fin d’une énorme aventure, tout le monde en a appris un peu plus sur eux-mêmes et des explosions assez impressionnantes ont lieu. Oh, et l’ensemble de l’Europe est maintenant redevable, car certains événements assez énormes ont été évités lors de la fin de The Hitman’s Wife’s Bodyguard.