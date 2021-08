La fin du protégé expliquée: ce qui se passe et ce que cela signifie pour les suites potentielles

Ce qui suit contient des spoilers majeurs pour The Protege.

Ce week-end voit la sortie de The Protégé, un tout nouveau film d’action mettant en vedette Maggie Q en tant que tueuse professionnelle. Elle et son partenaire / figure paternelle, joué par Samuel L. Jackson, abattent les méchants pour de l’argent, mais quand l’un de ces méchants les poursuit, Anna de Maggie Q se lance dans une quête pour les chasser et les abattre. Bien que nous ayons l’impression de voir rarement de nouveaux films d’action, il fut un temps où John Wick était une toute nouvelle idée, et ce film a maintenant engendré plusieurs suites, avec au moins quelques autres à venir. Le Protégé est-il donc le premier film d’une franchise en cours ? De nombreux facteurs aideront à déterminer cela, mais l’un d’entre eux, bien sûr, est la fin de The Protégé. Maggie Q, Samuel L. Jackson et Michael Keaton seront-ils tous de retour pour d’innombrables suites ?