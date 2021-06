La fin du verrouillage devrait être retardée par crainte que «le NHS puisse être jeté dans une autre poussée» | Royaume-Uni | Nouvelles

Anthony Costello, professeur de santé mondiale à l’University College London et membre de Independent SAGE, a déclaré qu’il pensait que les restrictions ne devraient pas être assouplies plus tard ce mois-ci. Plus tôt cette semaine, Boris Johnson a déclaré que les mesures d’assouplissement du 21 juin étaient actuellement en bonne voie, mais a admis que les données étaient “ambiguës”.

Il a déclaré : « Je ne vois rien dans les données pour le moment, ce qui signifie que nous ne pouvons pas passer à l’étape 4.

“Ce que nous devons déterminer, c’est dans quelle mesure le programme de vaccination a protégé suffisamment d’entre nous, en particulier les personnes âgées et vulnérables, contre une nouvelle vague – et là, je crains que les données ne soient encore ambiguës.”

Le Premier ministre devrait décider si les restrictions seront levées plus tard ce mois-ci, le 14 juin.

S’exprimant lors de l’heure des questions de la BBC hier soir, la présentatrice Fiona Bruce a demandé à l’expert indépendant SAGE si les restrictions devaient être levées le 21 juin.

LIRE LA SUITE: Un expert de Sage avertit que la Grande-Bretagne doit apprendre à vivre avec le coronavirus

“Maintenant, beaucoup d’entre eux seront plus jeunes et les taux de mortalité devraient être beaucoup plus bas, mais de nombreuses personnes pourraient se retrouver à l’hôpital, le NHS pourrait être propulsé dans une autre vague.”

Le professeur Costello a averti que le gouvernement devra « surveiller les données avec une extrême prudence » au cours des deux à trois prochaines semaines.

Il a ajouté : « Nous voulons tous retrouver nos vies et nos moyens de subsistance, mais nous sommes toujours au milieu d’une pandémie mondiale qui fait rage.

“Nous avons toujours plaidé auprès de Independent SAGE pour une politique de” suppression “plutôt qu’une politique d’immunité collective” vivre avec le virus “, qui, selon nous, ne fonctionne pas.”

Jeudi, les chiffres officiels ont montré que le Royaume-Uni a enregistré 5 274 cas quotidiens de COVID-19 et 18 décès au cours de la dernière période de 24 heures.