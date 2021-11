La fin est proche pour le Pixel 3 alors que Google préparerait une dernière mise à jour

Les Google Pixel 3 et Pixel 3 XL ont pratiquement atteint la fin de leur vie, avec leur dernière mise à jour majeure sous la forme d’Android 12 en octobre. C’était également le dernier mois où ils étaient assurés de recevoir des mises à jour de sécurité, cependant, ceux qui conservent encore ces appareils ont encore une dernière mise à jour à espérer.

9to5Google rapporte que Google déploiera apparemment la mise à jour finale pour les appareils au début de l’année prochaine. Cela signifie que les appareils ignoreront la suppression des fonctionnalités de décembre tout comme ils ont été exclus du correctif de sécurité de novembre.

On ne sait pas ce que Google a prévu pour la mise à jour, mais elle inclura probablement un ensemble final de corrections de bogues. Cependant, il est possible que Google étende la prise en charge à Android 12L. Cela dit, nous avons contacté Google pour obtenir des éclaircissements.

C’est une bonne nouvelle pour les propriétaires de Pixel 3 et 3XL qui attendent toujours d’avoir un nouveau téléphone. Cependant, avec la nouvelle série Pixel 6 qui fait des vagues avec ses capacités uniques avec au moins cinq ans de mises à jour de sécurité, il est peut-être temps de mettre le téléphone au repos.

Pendant ce temps, notre Alex Dobie prend un moment pour se souvenir des Pixel 3 et 3 XL, qui ont apporté des fonctionnalités telles que Night Sight, Super-Res Zoom et d’autres fonctionnalités de l’assistant Google optimisées par Duplex, se situant carrément parmi les meilleurs téléphones Android de l’époque.

Et bien que les téléphones ne soient pas parfaits, leur héritage de fonctionnalités d’IA impressionnantes et de photographie informatique s’est poursuivi avec les futures itérations.

