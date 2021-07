La fin la plus douce de l’ère Plaza

01/07/2021 à 19h30 CEST

Quand, le 2 juin, le Movistar Inter a remporté le premier quart de finale aux Palau, un Barça qui venait de perdre trois finales et dans lequel une partie de l’effectif, dont le staff technique, savait déjà qu’il ne continuerait pas. semblait touché et pratiquement coulé.

Pour cela, le grand mérite d’Andreu Plaza tout au long de ces quatre semaines a été de regagner la confiance de l’équipe et les amener à faire abstraction autant que possible de leur avenir pour se concentrer sur l’objectif de réaliser le rêve du Barça de la cinquième ligue.

En ce sens, il faut se rappeler que le quintuple champion de la ligue n’a ajouté qu’un point au cours des cinq premières journées lorsqu’il a participé au Final Four des Champions correspondant à l’année dernière. Il s’est même approché de 19 points d’un Levante auquel la finale est revenue hier, puisque le premier point a “volé” des Palau aux tirs au but après que les locaux aient écrasé quatre balles dans le bois.

Un début difficile

Andreu Plaza part de la meilleure des manières un banc Il est arrivé à l’été 2016 pour remplacer Marc Carmona, qui reste l’entraîneur le plus récompensé de la section.

Le natif de Gérone a hérité d’une équipe qui n’a pas joué en Ligue des champions et d’où sont partis les emblématiques Gabriel, Saad, Wilde et Lin avec Rómulo, le but Juanjo et le Colomense Adolfo comme signatures vedettes.

Andreu Plaza, à sa première saison sur le banc

| MURS IGNASI

Ce n’était pas une “première” facile, car Sergio Lozano s’est grièvement blessé en Coupe du monde avant le début de la saison, le Barça a chuté au deuxième tour de la Copa del Rey contre Levante, fin janvier Romulo a “cassé” et a également fait ses adieux à la Coupe d’Espagne en quarts de finale. Au moins, ils ont atteint la finale de la ligue et se sont qualifiés pour l’Europe.

Le premier titre

À l’été 2017, un batteur presque inédit est parti dans le cours précédent pour les blessures. Auparavant, le contrat de Rómulo avait été résilié et Leandro Esquerdinha et Leo Santana sont arrivés en tant que signatures principales.

Enfin, Le 5 mai 2018, l’équipe du Barça a remporté la Copa del Rey contre Jaén Paraíso Interior avec un superbe but d’Aicardo en prolongation (4-3) et a brisé une sécheresse de 1 463 jours sans titres.

Plaza embrasse Rivillos après avoir remporté la Copa del Rey 2018

Cette saison, l’équipe a fait plus qu’assez de mérites pour conquérir un titre de champion qui s’est échappé contre l’Inter à Torrejón lors du cinquième match aux tirs au but minutes après que l’Espagne ait battu l’Iran lors de la Coupe du monde en Russie.

Équipe gagnante

Enfin, l’arrivée de Marcenio sur le marché d’hiver de la saison 2018-19 du Russe Gazprom-Ugra a mené le pas en avant dont l’équipe avait besoin pour gagner.

La signature de Marcenio a été un succès absolu

| FCB

Andreu Plaza a réussi à constituer une équipe championne qui a rappelé pendant plus d’une année civile Marc Carmona, le meilleur de l’histoire de la section. De cette façon, une ligue « est tombée », deux Coupes d’Espagne, deux Coupes du Roi et une Super Coupe.

Les champions

Le confinement a rendu fatale une équipe du Barça qui a perdu en quarts de finale contre Levante dans “l’invention” du play-off express et une ligue conditionnée par le report a commencé fatalement Final Four of the Champions, qui s’est joué en octobre aux Palaos. Là Le Barça d’Andreu Plaza a touché le ciel remportant leur troisième Coupe d’Europe après avoir battu KPRF en demi-finale et ElPozo lors d’une finale épique.

L’équipe a également remporté le Final Four reporté de la Copa del Rey, mais est ensuite venu la grave blessure de Sergio Lozano, le KO en quarts de finale de la Copa del Rey et la défaite en finale de la Coupe d’Espagne, de la Supercoupe et de la Ligue des champions. . . . Au moins la fin était heureuse et la cinquième ligue a poli l’ère Blaugrana d’un gentleman des bancs.