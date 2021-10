La fin mouvementée des Packers-Cardinals a eu d’énormes implications sur les paris

Vous savez ce mème de Jack Nicholson du film « Anger Management », celui où il hoche la tête d’un air approbateur comme s’il anticipait une issue inévitable ?

J’imagine que c’est ce que faisaient un grand nombre de parieurs du Thursday Night Football alors que les Cardinals de l’Arizona conduisaient le terrain sur les Packers de Green Bay pour ce qui semblait de plus en plus être une course gagnante, à tout le moins égale.

Les Packers menaient les Cardinals favoris de 6,5 points 24-21. L’espoir était presque parti pour ceux qui ont parié l’écart sur les cardinaux, mais le plus de 49,5 points au total à -115 cotes sur Paris sportifs Tipico était encore très en jeu, sans parler de la ligne d’argent des Cardinals.

Une gestion de l’horloge horrible et des appels de jeu douteux par les Packers sur leur propre ligne de but ont permis aux Cardinals de prendre le relais avec moins de quatre minutes à jouer. Douze jeux et 94 yards plus tard, le destin semblait être du côté de ceux sur les parieurs.

C’est jusqu’à ce que le fondu fatidique de Kyler Murray – auquel AJ Green n’était en quelque sorte pas préparé – se traduise par une interception dans les dernières secondes du match.

RASUL DOUGLAS INTERCEPTE MURRAY. #GoPackGo pic.twitter.com/ZIDly9m0Bc – NFL (@NFL) 29 octobre 2021

Ces hochements de tête se sont probablement transformés en quelque chose de plus similaire aux caméras de fans des Cardinals trouvées dans les gradins, penchant la tête d’incrédulité. Ou le visage d’Aaron Rodgers après avoir pris un coup tardif au troisième quart.

De façon dramatique, plus de parieurs ont perdu. Ceux qui ont parié sur Murray pour franchir la ligne de 276,5 sur ses verges par la passe ont également été taquinés sans retrait. Il a terminé avec 274. Et ceux qui ont parié pour lui, ou Green (+225), d’avoir au moins un touché. Ou vraiment n’importe qui qui avait besoin de plus de production sur un accessoire de joueur et qui espérait des heures supplémentaires.

Condoléances aux fans de l’Arizona alors que la saison invaincue des Cardinals est terminée. #Mer Rouge pic.twitter.com/GCGJXdNd6h – Sunday Night Football sur NBC (@SNFonNBC) 29 octobre 2021

