La fin tragique qu’aurait ‘El Chavo del Ocho’ et qu’elle n’a pas diffusée – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Sans aucun doute, El Chavo del Ocho est un phénomène de la télévision mexicaine, car il est l’un des programmes préférés des jeunes et des moins jeunes depuis des décennies.

Une partie de son grand succès est dû aux personnages uniques, car tous avaient des timbres caractéristiques qui ont laissé un héritage qui dure jusqu’à ce jour.

Plusieurs épisodes de l’émission ont suscité la controverse parmi les téléspectateurs pour diverses raisons, mais il y en aurait un en particulier qui ne serait jamais apparu avec lequel Chespirito serait censé terminer la série de manière tragique et ici nous vous disons de quoi il s’agirait.

Bien que l’histoire de Chavo del Ocho n’ait pas vraiment de fin en tant que telle, beaucoup de gens associent la chanson «Qué bonita barrio» à la fin de Chavo; Cependant, le dernier chapitre en tant qu’émission indépendante a été diffusé en 1980 et s’appelle “Doña Florinda’s Washing Machine”, bien que cela ne termine pas l’histoire.

De là jusqu’en 1992, El Chavo del Ocho a continué à être diffusé dans de petits sketchs dans le programme Chespirito, mais la plupart de ces scènes narrées qui avaient déjà été racontées, ne changeant que quelques dialogues et remplaçant Don Ramón et Quico dans les scènes.

Quelle a été la fin tragique qui n’a jamais été diffusée?

Le créateur de la série, Roberto Gómez Bolaños, avait une finale prévue pour se terminer avec El Chavo del Ocho; Cependant, cela n’a jamais vu le jour, car en réalité c’était quelque peu tragique.

Selon le site Chespitiro.org, Bolaños prévoyait que Chavo serait tué par une voiture essayant de sauver un enfant, et bien que les scènes de l’enfant mort ne soient pas enregistrées, il était destiné à enregistrer les personnages du quartier pleurant inconsolés et congédier Chavo; avec cela, le comédien avait l’intention de transmettre un message d’amour sur la noblesse et la bonté du protagoniste.

C’est grâce à l’intervention de Graciela Gómez Fernández, fille du producteur, que cette fin ne s’est jamais réalisée, car Graciela, qui étudiait la psychologie, a convaincu son père que mettre fin à l’histoire de cette manière aurait un effet dévastateur sur les téléspectateurs, principalement des enfants.

Pourquoi Chavo del 8 a-t-il pris fin?

Malgré un succès incroyable et une renommée internationale dans les années soixante-dix, Chavo del Ocho a souffert du départ de Ramón Valdés et Carlos Villagrán, qui ont donné vie à deux des personnages les plus aimés de la distribution.

Même sans eux, la série a continué à être créée jusqu’en 1992, date à laquelle, en raison de problèmes présumés entre María Antonieta de las Nieves et Chespirito, elle a finalement pris fin.

