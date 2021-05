La finale américaine du Covid-19 pourrait être beaucoup plus proche que vous ne le pensez

Alors que le déploiement du vaccin américain Covid-19 a commencé en décembre dernier, le conseiller médical de la Maison Blanche, Anthony Fauci, a déclaré que le seuil d’immunité collective pour le coronavirus pourrait être de 80 à 90%. L’implication était démoralisante: l’Amérique aurait besoin de faire vacciner jusqu’à 90% de sa population pour vraiment empêcher le virus de se propager librement. Avec environ 20% de la population qui résiste encore à se faire vacciner, une vaccination quasi universelle semble très improbable – ce qui a conduit un article récent du New York Times à suggérer que l’immunité collective pourrait être impossible.

Mais des données récentes sur Israël brossent un tableau plus encourageant: avec environ 60% de sa population vaccinée, Israël a réussi à rouvrir presque complètement son économie et à réduire à presque zéro le nombre de cas et de décès de coronavirus. Le pays a encore certaines exigences en place – en particulier les exigences en matière de masquage intérieur et de passeport pour les vaccins – mais c’est beaucoup plus proche de la normale qu’il ne pouvait se le permettre, avec une garantie de sécurité, il y a quelques mois à peine.

Nous ne savons toujours pas avec certitude quel est le seuil d’immunité du troupeau. Certains experts ont déclaré qu’il pourrait être aussi bas que 60 pour cent. Mais les données d’Israël suggèrent que nous pourrions rendre nos vies beaucoup plus proches de la normale sans nous soucier du risque d’infection mortelle – à des taux de vaccination bien inférieurs à 90%.

C’est le signe qu’il y a une zone grise assez sûre – une sorte de fin de partie pour Covid-19 – entre les verrouillages et la normale pré-pandémique, après une année au cours de laquelle essayer de trouver cet équilibre aux États-Unis a déclenché vague après vague de Covid-19 .

La meilleure nouvelle pour les Américains: nous ne sommes pas trop loin de faire vacciner 60% du pays. Déjà, plus de 40 pour cent de la population a reçu au moins une dose, et plus de 30 pour cent sont entièrement vaccinés, selon les données fédérales. Aux taux de vaccination actuels, les États-Unis pourraient atteindre 60% de vaccination partielle dès ce mois ou juin et 60% de vaccination complète en juin ou juillet – le tout dans un délai de trois mois. Déjà, les cas de Covid-19 aux États-Unis ont chuté d’environ 27% au cours des deux dernières semaines.

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas. Atteindre 60 pour cent pourrait permettre de contrôler l’infection sans être une véritable immunité collective, lorsque le virus ne peut plus circuler largement. Quoi qu’il en soit, obtenir un taux de vaccination supérieur à 60% aiderait toujours à garantir que le coronavirus ne reviendra pas – en particulier si des variantes, des changements de temps et de saisons, ou une variation état par état des taux de vaccination peuvent laisser le virus se propager. nos défenses.

Donc, jusqu’à ce que nous sachions avec certitude que c’est sûr, c’est une bonne idée de continuer à être prudent à certains égards, notamment en portant des masques et en envisageant de limiter certaines activités aux personnes vaccinées.

Pourtant, Israël montre que nous pourrions être en mesure de reprendre nos vies beaucoup plus près de la normale – en profitant de tout, des restaurants à la musique live et aux sports – bien avant de vacciner 90% du pays (si nous pouvons même le faire). Comme me l’a dit Natalie Dean, biostatisticienne à l’Université de Floride, les données d’Israël «sont de bon augure pour ce que nous pouvons faire aux États-Unis. Peut-être pouvons-nous nous éloigner vraiment de 60% des personnes vaccinées. »

Ce qu’Israël nous dit sur le point d’inflexion

Comparée au reste du monde, l’expérience actuelle d’Israël peut ressembler presque à une autre planète. Écrivant dans le New York Times, Isabel Kershner a détaillé la normalité dans laquelle les Israéliens se trouvent maintenant alors qu’ils ont «un avant-goût d’un avenir post-pandémique». Les gens dînent au restaurant, vont à des concerts bondés et assistent à des événements sportifs – souvent sans se masquer et avec peu ou pas de distance physique.

Une partie de l’histoire ici est qu’Israël a encore quelques précautions en place, en particulier les exigences de masquage et de capacité pour les sites intérieurs. Le pays a également adopté l’utilisation généralisée des «passes vertes», dans lesquelles une preuve de vaccination, une infection antérieure à Covid-19 ou un test de coronavirus négatif devient un ticket pour certaines des activités les plus risquées, bien que l’application de la loi soit apparemment inégale.

Mais le principal élément semble être la campagne de vaccination israélienne de premier plan dans le monde. Israël avait déjà essayé de rouvrir, seulement pour voir certaines des plus grandes flambées de coronavirus au monde l’été dernier, puis l’hiver.

Quand Israël a décidé de rouvrir presque complètement en mars, il y avait encore beaucoup de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 – plus de deux fois plus par habitant que les États-Unis. Mais cette fois, près de 60 pour cent de la population avait reçu au moins une dose de vaccin (qui offre au moins une certaine protection), et plus de 40 pour cent étaient entièrement vaccinés. Avec cela, les cas d’Israël ont commencé à s’effondrer – chutant de plus de 95% aujourd’hui. Israël avait presque complètement rouvert, mais au lieu des poussées précédentes qu’il avait connues lors des réouvertures passées, il a connu une baisse massive des cas.

Aujourd’hui, plus de 60% de la population israélienne est entièrement vaccinée, et comme le pays reste ouvert, les décès de Covid-19 signalés chaque jour sont à un chiffre et parfois à zéro.

«Les données israéliennes devraient nous rendre optimistes et persuader les gens de se faire vacciner», m’a dit William Hanage, épidémiologiste à Harvard.

Rien de tout cela ne signifie qu’Israël a définitivement vaincu Covid-19. Le point d’inflexion apparent – 60 pour cent du pays au moins partiellement vacciné – pourrait plutôt refléter le point auquel la «décroissance exponentielle» commence, car les cas chutent aussi rapidement qu’ils avaient augmenté auparavant. Cela ne signifie pas que Covid-19 est vaincu et que le virus pourrait encore réapparaître, même au niveau régional. Mais c’est le genre de déclin de Covid-19 que presque tout le monde attend depuis le début du déploiement du vaccin.

Il y a d’autres mises en garde notables. Le plus important: Israël n’a pas complètement rouvert. Il est très probable que ses restrictions actuelles, des mandats de masque aux passeports de vaccination, maintiennent les cas supprimés – et les choses seraient bien pires sans ces interventions. Israël n’est pas la preuve qu’un endroit peut presque complètement rouvrir en atteignant 60 pour cent de taux de vaccination; c’est la preuve qu’un endroit peut presque complètement rouvrir avec les précautions les moins intrusives à un taux de vaccination de 60%.

Il se peut qu’Israël soit trop prudent et puisse rouvrir complètement sans aucune de ces précautions à des taux de vaccination de 60%, mais nous ne le savons tout simplement pas encore.

Une autre considération importante est l’immunité naturelle. Dans les endroits qui ont connu de grandes vagues de Covid-19, y compris Israël et les États-Unis, de nombreuses personnes ont développé une immunité après s’être rétablies d’une infection. Nous ne connaissons pas exactement le nombre total de personnes immunisées naturelles, étant donné le rôle de la dissémination asymptomatique. Nous ne pouvons pas non plus simplement ajouter le nombre de cas précédent au nombre total de personnes vaccinées, car certaines personnes précédemment infectées ont reçu le vaccin (puisque les vaccins offrent plus de protection que l’immunité naturelle). Mais nous savons que l’immunité naturelle est une autre couche de protection de la population en plus du vaccin.

D’autres facteurs peuvent également jouer un rôle. Le nombre de nouveaux cas quotidiens est important parce que plus de virus là-bas rend beaucoup plus probable que l’agent pathogène sera capable de sauter d’hôte en hôte. La saisonnalité peut aussi avoir de l’importance: si le temps est clément et que les gens sont capables de faire des choses à l’extérieur, il sera beaucoup plus difficile pour le virus de se propager car l’air libre, la chaleur et l’humidité l’affaiblissent.

Ce qui importe vraiment, c’est la vaccination des personnes âgées. Israël, notamment, a vacciné plus de 90% de sa population de 60 ans et plus. Étant donné que les personnes de 65 ans et plus aux États-Unis représentent 80% des décès liés à Covid-19, c’est peut-être la vaccination de ce groupe, ainsi que des populations souffrant de comorbidités, qui compte le plus pour la phase finale du coronavirus. Cela pourrait même faire baisser les cas signalés, pas seulement les décès et les hospitalisations, car les gens sont moins susceptibles de signaler des cas asymptomatiques ou à symptômes bénins. (À cette fin, les États-Unis sont sur la bonne voie pour atteindre cet objectif, avec plus de 80% des personnes de 65 ans et plus actuellement au moins partiellement vaccinées.)

Une considération importante est la variation massive d’un état à l’autre des taux de vaccination. Alors que 61% des habitants du New Hampshire ont reçu au moins un vaccin, seuls 31% des habitants du Mississippi l’ont fait. Donc, atteindre 60% au niveau national ne suffira probablement pas à chaque État pour rouvrir ses portes, du moins en toute sécurité.

Même avec ces mises en garde, les nouvelles d’Israël semblent plutôt bonnes: il semble y avoir un moyen sûr de se rapprocher beaucoup plus de la normale à un taux de vaccination de 60% – et les États-Unis sont très proches d’atteindre ce point.

Il y a encore de bonnes raisons de viser plus haut avec les vaccins

Lorsque j’ai interrogé des experts sur tout cela, ils ont souligné à maintes reprises que nous ne savons toujours pas quel est réellement le seuil d’immunité collective. Les experts donnent différentes estimations: alors que Fauci estimait que le bon seuil était de 80 à 90%, l’expert en maladies infectieuses du Baylor College of Medicine, Peter Hotez, m’a dit que son estimation de l’immunité du troupeau était de 60 à 75%.

L’immunité collective pourrait également être une cible mouvante. «L’un des défis est que les gens entendent [of population immunity] et pensez-y comme un concept très statique », m’a dit Jen Kates, directrice de la santé mondiale et de la politique VIH à la Kaiser Family Foundation. Mais ce n’est pas vrai, étant donné les effets que différentes interventions, la météo et d’autres variables peuvent avoir sur le taux d’infections et, par conséquent, sur le niveau d’immunité requis pour supprimer les infections. «Cela rend difficile de dire quel est le pourcentage pour les États-Unis. Cela va varier d’un endroit à l’autre. »

C’est pourquoi les données du monde réel sont importantes. «La preuve était toujours dans les chiffres, dans ce que nous observons réellement dans les cas d’incidents», a déclaré Dean. «Tout le reste n’était que spéculation, estimation.»

Dans le même temps, l’incertitude entourant le point d’inflexion et l’immunité collective devrait nous inciter tous un peu à ne pas mettre trop de valeur dans l’expérience d’Israël. Il y a aussi d’autres bonnes raisons de se faire vacciner, des égoïstes (un vaccin est la meilleure garantie que nous ayons en tant qu’individus contre le coronavirus) au niveau de la population (plus de vaccination, au-dessus d’un seuil d’immunité collective théorique, arrête encore plus la transmission).

“L’espoir est que nous commencerons à voir des baisses alors que nous commençons à atteindre environ 60 pour cent”, a déclaré Hotez. «Mais je pense que pour vraiment le ramener au véritable mode de confinement et vraiment arrêter la transmission, nous devrons probablement aller au-dessus de 65%.»

Une grande complication ici concerne les enfants, car il n’y a toujours pas de vaccins Covid-19 autorisés pour les enfants de moins de 16 ans. Si l’objectif est de vacciner 60 pour cent de la population, mais qu’il n’y a pas de vaccin pour les enfants, l’objectif est vraiment d’en vacciner au moins 75. pour cent d’adultes, ce qui est un défi plus important. Avec 56% des adultes recevant au moins une dose, nous n’en sommes pas encore là.

À cette fin, l’Amérique doit encore faire beaucoup plus de travail pour vacciner les gens. Le nombre de doses administrées quotidiennement a diminué ces dernières semaines pour s’établir à environ 2,4 millions en moyenne, contre près de 3,4 millions.

Les experts attribuent cela au problème de déploiement des vaccins aux États-Unis qui passe de l’offre à la demande. Le doyen de la Brown University School of Public Health, Ashish Jha, a utilisé l’analogie d’un nouvel iPhone qui sortait: jusqu’à présent, les États-Unis ont vacciné les plus enthousiastes, ceux qui sont prêts à camper pendant la nuit pour les vaccins. Désormais, les États-Unis doivent rendre la tâche moins difficile pour les moins enthousiastes à se faire vacciner – faciliter l’obtention d’un rendez-vous ou supprimer complètement les exigences de rendez-vous, et rapprocher les vaccins de l’endroit où se trouvent les gens, y compris leur domicile, leur lieu de travail, leur cabinet médical, etc. ou même des points chauds pour socialiser et se divertir.

Les États-Unis devront peut-être également travailler avec ceux qui sont vraiment résistants. Selon les sondages publics, cela représente environ 10 à 25% des adultes américains. Nous pourrions toucher 60% des Américains ou même 75% des adultes sans eux. Mais convertir autant de personnes que possible nous aiderait encore à y arriver plus rapidement. Cela pourrait nécessiter des efforts de messagerie importants, en particulier de la part des dirigeants républicains dont les électeurs sont plus susceptibles d’être hésitants.

Si nous faisons tout cela correctement, il y a vraiment de bonnes nouvelles: non seulement la fin est peut-être en vue, mais elle est peut-être encore plus proche que nous ne le pensons.

«Après avoir traversé cela, les gens ont tendance à devenir fous», a déclaré Kates. “[People] sont comme: ‘Est-ce réel? Sommes-nous vraiment bien? Le traumatisme est profond, donc il y a un peu d’anxiété à ce sujet. Mais je pense que nous sommes dans un bien meilleur endroit qu’il n’y a pas si longtemps.