La finale de la Coupe Carabao accueillera 8000 fans pour l’événement Manchester City vs Tottenham Wembley, des billets également prévus pour le personnel du NHS

La finale de la Coupe Carabao à Wembley le mois prochain se jouera devant 8 000 fans, a confirmé l’EFL.

Le match, le 25 avril, a maintenant été confirmé comme un événement test officiel pour le programme de recherche sur les événements du gouvernement britannique.

GETTY

Certains fans de Man City devraient avoir la chance de regarder leur équipe à Wembley

La finale sera l’un des nombreux événements sportifs utilisés pour collecter des preuves et rassembler les meilleures pratiques pour gérer et atténuer le risque de transmission. Les preuves seront ensuite partagées dans l’ensemble de l’économie de l’événement afin que les sites puissent se préparer à accueillir une foule et un public plus nombreux.

«Ayant beaucoup travaillé avec les parties prenantes concernées, l’EFL peut confirmer qu’une partie des billets sera mise à la disposition des clubs finalistes, ce qui signifie que les supporters de chaque côté pourront encourager leurs équipes, marquant un retour bienvenu des supporters des clubs dans le football anglais, » selon un affirmation.

«De plus amples informations sur la billetterie et l’attribution des clubs seront annoncées séparément en temps voulu.

«Les allocations restantes de billets seront destinées à des groupes comprenant des résidents locaux de Brent et du personnel du NHS, qui se verront offrir des billets en guise de remerciement pour le service incroyable qui a été fourni pendant la pandémie de Covid-19.»

Les chefs de l’EFL prévoient également de dédier le match du 25 avril au NHS, les deux équipes portant des badges « Merci NHS » sur leurs maillots.

La finale de la Coupe Carabao devait initialement avoir lieu en février, mais l’EFL l’a repoussée dans l’espoir que les fans puissent y assister.

Le président de l’EFL, Rick Parry, a pris contact avec le ministère de la Culture, des Médias et des Sports après avoir appris que les demi-finales de la FA Cup, qui doivent être disputées une semaine plus tôt, sont à l’étude pour le statut de l’épreuve test.

GETTY

Wembley ne sera pas à pleine capacité, mais ce sera un spectacle bienvenu d’avoir les fans de retour au stade national

«La Coupe Carabao est un atout précieux de l’EFL, une grande compétition pour les clubs à gagner et toujours une occasion fantastique.Nous sommes donc absolument ravis de voir les supporters de retour pour la finale 2021, dans ce qui, nous l’espérons, sera une autre étape importante sur le chemin de un retour complet des fans », a déclaré M. Parry.

«Le football possède une grande expertise dans la gestion des foules, nous sommes donc heureux de pouvoir soutenir le gouvernement dans son programme de recherche sur les événements et serons également très fiers d’accueillir le personnel du NHS lors de la finale à qui nous devons tant pour leurs efforts considérables tout au long de la pandémie.

«L’objectif général de l’EFL a toujours été de rechercher le retour des fans dans les stades dès qu’il est possible de le faire en toute sécurité et nous nous réjouissons de l’opportunité de jouer notre rôle en travaillant en collaboration avec le stade de Wembley, les autorités locales et les spécialistes supervisant le programme de recherche. Ces efforts collectifs seront cruciaux alors que nous cherchons un retour des fans des clubs EFL pour les Play-Offs et le début de la saison 2021/22, afin que nos membres puissent planifier en toute confiance.

La finale de la FA Cup le 15 mai et les championnats du monde de snooker à The Crucible à Sheffield, à partir du 17 avril, ont déjà été confirmés par le ministère de la Culture, des Médias et des Sports comme des épreuves pilotes.

Lors de l’annonce de son plan en quatre parties pour lever le verrouillage du coronavirus en février, le gouvernement a déclaré que jusqu’à 10000 personnes pourraient être autorisées dans les stades pour des événements sportifs si les pilotes réussissent, mais pas avant le 17 mai.