La finale de la FA Cup féminine 2021 apporte une incitation supplémentaire à Arsenal et Chelsea dans un moment décisif pour la saison alors que les Blues chassent des triplés incroyables

Arsenal et Chelsea se disputeront la finale de la FA Cup féminine à Wembley pour la troisième fois en six saisons.

Les deux équipes ont connu leur juste part de succès dans la compétition de coupe la plus célèbre du monde et s’affrontent maintenant lors du match retardé de la saison dernière.

Le 5 mai 2018, Chelsea a battu Arsenal 3-1 à Wembley lors de la finale de la FA Cup féminine

Les Gunners ont remporté la prestigieuse compétition 14 fois au cours de leur illustre histoire, égalant le record masculin de victoires en coupe.

Mais le dernier succès de l’équipe du nord de Londres en FA Cup est survenu lorsque Danielle Carter a marqué le but vainqueur contre Chelsea en 2016 – avec Alex Scott et Kelly Smith jouant toujours pour le club.

C’est le seul trophée qui a échappé à l’ancien entraîneur-chef des Gunners, Joe Montemurro, lors de son passage de quatre ans au club.

Montemurro, 52 ans, a guidé le club vers un triomphe en Coupe de la Ligue continentale en 2017/18 et un titre en Super League féminine la campagne suivante avant de partir l’été dernier.

.

Alex Scott et Kelly Smith jouaient tous les deux la dernière fois qu’Arsenal a remporté la FA Cup

Dans le coin bleu, la patronne de Chelsea, Emma Hayes, a remporté le premier succès du club en FA Cup en 2015, Ji So-yun marquant le seul but du match contre Notts County.

Trois ans plus tard, en 2018, ils ont remporté la coupe pour la deuxième fois, battant Arsenal 3-1, mais ils n’ont plus remporté la compétition depuis, Man City remportant les itérations 2019 et 2020.

La finale de cette année verra les rivaux de Londres s’affronter à nouveau dans la pièce maîtresse de Wembley et cela aura d’énormes ramifications pour les vainqueurs.

.

Vivianne Miedema pourra-t-elle mener les Gunners à la victoire dimanche ?

Chance précoce pour le succès de Jonas Eidevall avec Arsenal

L’entraîneur-chef suédois des Gunners n’a jamais visité Wembley au cours de sa carrière d’entraîneur.

En fait, le plus proche de l’expérience de « Wembley » a été d’acheter des billets pour un concert d’Adele et de se rendre compte plus tard qu’il ne pouvait pas y assister.

Tout comme de nombreux managers étrangers, le joueur de 38 ans est tombé amoureux de la FA Cup dès son plus jeune âge, avec les matchs retransmis dans son pays natal.

Pourtant, il pourrait désormais y remporter un trophée lors de son 19e match à la tête des Gunners.

Les Londoniens du nord ont stagné depuis leur dernier triomphe en championnat sous la direction de Montemurro et ont dérivé derrière Chelsea et Manchester City sur les polices nationales.

Eidevall, cependant, a fait d’Arsenal une proposition difficile grâce à son football de haute pression et de contre-attaque directe, transformant à nouveau l’équipe en prétendants au titre.

Arsenal a un personnage haut en couleur avec l’entraîneur Eidevall

L’histoire de Chelsea à Wembley

La FA Cup offre une opportunité à l’équipe de Hayes de créer l’histoire, devenant ainsi le deuxième club à réaliser le triplé national après avoir déjà remporté le titre WSL et la Coupe Continentale la saison dernière.

Elle n’est pas étrangère non plus à l’histoire, Hayes était directeur adjoint de Vik Akers en 2007 lorsqu’ils sont devenus la première équipe à remporter les trois compétitions nationales avant d’ajouter la Ligue des champions pour un superbe quadruple.

Les Blues ont subi une défaite 4-0 en finale de la Ligue des champions contre Barcelone plus tôt cette année, ratant leur premier titre européen et une chance de reproduire cet exploit.

L’équipe de Hayes compte des joueurs vedettes tels que Sam Kerr, Bethany England, Fran Kirby et Guro Reiten qui savent tous marquer des buts sur la plus grande scène.

Leur échec en Europe a peut-être été une leçon d’humilité, mais cela pourrait s’avérer être une expérience d’apprentissage précieuse alors qu’ils affrontent Arsenal en forme.

.

Fran Kirby et Sam Kerr ont formé un formidable partenariat

La récente défaite de Chelsea contre Arsenal est survenue lors du match d’ouverture de la saison de la WSL, mais nous savons tous que la forme passe par la fenêtre lorsqu’il s’agit de ces moments incroyables.

L’histoire de la finale de la FA Cup attend d’être écrite et avec deux équipes de haut niveau ayant leurs propres incitations, nous pourrions être dans une rencontre passionnante.