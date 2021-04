La finale de la Gold Cup aura lieu à Las Vegas

14/04/2021 à 05:56 CEST

La Concacaf en a surpris plusieurs avec son annonce concernant la finale de la Gold Cup de la Concacaf 2021. La 16e édition de la première compétition de l’équipe nationale masculine de la région a été décernée à Las Vegas et à l’Allegiant Stadium, le tout nouveau stade ultramoderne qui abrite actuellement les Las Vegas Raiders.

Le match décisif du tournoi se jouera le 1er août et couronnera la meilleure équipe nationale masculine de la région de la Concacaf. Ce sera la première fois qu’un match de la Gold Cup sera disputé à Las Vegas en 30 ans d’histoire, faisant de la compétition 2021 une édition historique. La finale clôturera ce qui sera un été passionnant de football, qui comprendra les finales de la Ligue des Nations de la Concacaf en juin et les préliminaires de la Gold Cup en juillet dans la ville de Ft. Lauderdale.

“À la Concacaf, nous sommes très enthousiastes à propos de la Gold Cup de cet été et nous savons que Las Vegas et le stade Allegiant seront une ville et un stade formidables pour la finale”, a déclaré le président de la Concacaf et vice-président de la FIFA, Victor Montagliani. «2021 est le 60e anniversaire de la Concacaf, ce qui rend cette édition très spéciale pour les joueurs et les fans. Les fédérations et leurs équipes attendent avec impatience ce tournoi et il est normal que le champion régional soit couronné dans un lieu aussi exceptionnel et célèbre, & rdquor; ajoutée.LA MAISON DES RAIDERS PRÊT POUR LE FOOTBALL

“Les Raiders sont fiers d’accueillir la finale de la Gold Cup de la Concacaf 2021, aux côtés de Las Vegas, à l’Allegiant Stadium en août”, a déclaré le président des Raiders, Marc Badain. “La Gold Cup se distingue parmi les événements sportifs de classe mondiale qui se dérouleront au stade Allegiant, et nous sommes ravis de présenter l’événement phare de la Concacaf dans la capitale mondiale du sport et du divertissement.”

“Nous sommes ravis que la Coupe d’or de la Concacaf 2021 arrive dans la capitale mondiale du sport”, a déclaré Steve Hill, PDG et président de la Las Vegas Convention and Visitors Authority. «Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité d’accueillir un événement de ce calibre, et avec des divertissements de classe mondiale, des restaurants, des aventures en plein air et des installations sportives, nous sommes convaincus que les équipes et leurs fans auront un« Only Vegas ». inoubliable & rdquor;.