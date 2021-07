La finale de la Ligue des champions se jouera à Saint-Pétersbourg

in

16/07/2021 à 19h30 CEST

L’UEFA a déjà annoncé les lieux où se joueront les prochaines éditions de la Ligue des champions. La finale de cette année se jouera à Saint-Pétersbourg, en Russie. Istanbul, qui était la ville qui devait accueillir celle l’an dernier et qui s’est finalement jouée à Porto, reste avec 2023.

Le stade qui a accueilli la finale de l’Eurocup et qui rappelle de si bons souvenirs aux supporters du Barça, Wembley, ce sera en 2024 et le 25, la finale de la plus haute compétition européenne se déplacera à Munich, pour jouer à l’Allianz Arena.

Le groupe tire, cette année et la suivante, que ce soit pour les Champions, l’Europe ou la Conference League, se tiendra également à Istanbul fin août.