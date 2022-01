La finale de la saison 4 de ‘Yellowstone’ est diffusée ce soir et les fans sont excités

Yellowstone termine sa quatrième saison dimanche soir, et il est sûr de dire que les fans sont plus qu’un peu excités. Les fans ont été collés à l’écran en train de regarder les exploits continus de la famille Dutton, et l’émission a enregistré un nombre record d’audience toute la saison. Alors que le monde de Yellowstone continue de se développer avec le spin-off précédent de 1883, les téléspectateurs sont toujours incroyablement fidèles à l’émission qui a tout déclenché, s’accrochant à chaque tournant.

Avec la fin de la saison qui sera certainement une fin épique ce soir, l’anticipation des fans est à un niveau record. Entre la théorie et l’anxiété des médias sociaux, le fandom de Yellowstone a définitivement perdu son sang-froid.

Insatisfait de la saison

Certains fans ne sont pas ravis du déroulement de la saison 4, ils espèrent donc que la finale rassemblera tous les fils de l’intrigue. « Si la finale de la saison de Yellowstone me déçoit ce soir, j’en ai fini avec la série », a tweeté un fan frustré. « J’ai dit au cours des dernières semaines que j’étais déçu de la façon dont le scénario de [Yellowstone] s’est joué et a été très lent, dérivant dans des voies inutiles, mais j’attends avec impatience la finale de la saison ce soir ! Quel beau spectacle de f’ing! » a tweeté un autre téléspectateur.

@Yellowstone jusqu’à ce soir avec la finale. Ne vous souciez pas du tout de Jimmy. #idiot. Ne vous souciez pas de kase et de sa recherche du loup. Je me soucie de John et Beth. Rien de plus pourrait me perdre en tant que spectateur. – Dawn Cox (@tanners_mom0215) 2 janvier 2022

Trop tôt

Yellowstone n’a que 10 épisodes par saison, et les fans sont écrasés que la saison 4 soit déjà terminée après une si longue attente. « Comment cela peut-il déjà être la finale de la saison 4 de Yellowstone ? » a tweeté un téléspectateur.

Yellowstone a sa finale de saison ce soir est nul parce que j’ai vraiment l’impression que la saison vient de commencer et maintenant c’est fini — Julien (@Fitness_Julien) 2 janvier 2022

Paniquer

« Je suis trop nerveux pour la finale de la saison de Yellowstone ce soir », a tweeté un fan. « La finale de la saison 4 de Yellowstone est ce soir. J’ai commencé à regarder l’été 2020 et après le pilote, j’ai été vendu. Si vous n’avez pas commencé à regarder wyd? » a tweeté un autre.

C’est la finale de la saison de Yellowstone 💔💔💔💔 – Kiana Abeyta (@kiana_abeyta13) 2 janvier 2022

