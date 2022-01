La finale de la saison 4 de ‘Yellowstone’ met Rip et Beth sous un jour différent

Ce message contient des spoilers. La saison quatre de Yellowstone s’est terminée de manière épique dimanche soir, et bien que tout le monde n’en soit pas sorti vivant, les fans ont eu droit à une gâterie digne d’un évanouissement: Rip Wheeler (Cole Hauser) et Beth Dutton (Kelly Reilly) ont finalement noué le nœud. Dans un mouvement sans fioritures mais toujours romantique, les amours de longue date se sont mariés sous l’impulsion du moment – ​​avec un prêtre kidnappé – avant que Beth ne parte sur le sentier de la guerre.

Hauser et Reilly ont parlé à Entertainment Tonight des noces de la finale, expliquant que c’était une décision qui avait vraiment du sens pour le couple pragmatique. « Je veux dire que la façon dont ça s’est passé était assez sauvage », a déclaré Hauser. « Son entrée en trombe et sa robe dorée, son père [Kevin Costner as John Dutton] et je la regardais et disais, ‘Qu’est-ce qu’elle fait maintenant ?’ Ensuite, elle a un prêtre qu’elle a kidnappé. C’est assez sauvage ! »

« Même en tant qu’acteur, nous sommes assis là et nous essayons de tout mettre ensemble et de relier tous les points et vous vous dites: » C’est f ——- fou « , vous voyez ce que je veux dire ? » Hauser admis. « [But] tout s’assemble et il y a en fait ce beau moment là-bas. J’ai trouvé que c’était assez touchant à la fin. »

Pour Reilly, le mariage ressemblait à l’encapsulation parfaite du personnage de Beth. « J’adore leur mariage, et c’est tellement typique de Beth », a déclaré Reilly. « Elle n’est tout simplement pas intéressée à organiser une fête de mariage ou une robe de mariée ou quoi que ce soit de cela. Tout ce qui l’intéresse, c’est d’être sa femme et elle le sait … Je la trouve un peu héroïque d’une manière vraiment gâchée. » En fin de compte, Reilly a trouvé le geste romantique « hilarant et poétique à la fois ».

« C'est tout simplement parfait. C'est le mariage parfait », a conclu Reilly. « Quand j'ai lu ça, ça m'a fait rire parce que je savais que nous allions nous marier cette saison, mais je ne savais pas comment. »