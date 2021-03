La finale de la saison 5 de la FNCS a atteint un sommet avec plus de 800000 spectateurs simultanés

Les chiffres sont encourageants après la finale du Chapitre 2 de la FNCS – Saison 5.

Fortnite Battle Royale n’est pas mort, contrairement à la croyance populaire. Dans sa quatrième année de sortie, le jeu trouve des moyens d’innover et la scène compétitive continue de prospérer. Les équipes et les joueurs individuels grandissent avec chaque saison qui passe et Epic Games a soutenu les concurrents malgré une ère volatile après la Coupe du monde. Après l’événement, Epic a créé la saison Fortnite Champion Series (FNCS), une compétition en ligne avec des prize pools constants de plusieurs millions de dollars. Quoi qu’il en soit, la direction du jeu était restée dans les limbes pendant un certain temps, principalement pendant le chapitre 2 – Saison 1, lorsque les développeurs ont décidé de ne pas animer de diffusion officielle.

Ce n’est plus le cas après un fort effort d’Epic et des millions de concurrents dans le monde en 2020. Quatre saisons se sont écoulées depuis le chapitre 2 – Saison 1, et la scène compétitive atteint plus de regards que n’importe laquelle des compétitions FNCS précédentes.

FNCS Chapter 2 – La finale de la saison 5 a atteint un sommet de 800000 téléspectateurs

Pic de téléspectateurs simultanés sur Twitch pour chaque FNCS dans l’ordre chronologique. pic.twitter.com/xYv4TGiVh2 – Données concurrentielles Fortnite (@FNCompData) 15 mars 2021

Quelques statistiques rassurantes ont suivi un week-end plein d’action lors de la finale FNCS Chapter 2 – Season 5. Grâce au compte Twitter FNCompData, les fans compétitifs de Fortnite ont un aperçu des chiffres et de la portée du tournoi le plus important de cette saison. La grande finale a atteint un sommet avec plus de 800000 téléspectateurs, ce qui est un nombre incroyable, compte tenu de la stigmatisation du jeu parmi le public de jeu en général. La croyance récurrente selon laquelle Fortnite ne peut pas être un titre compétitif ne correspond pas aux chiffres. Alors que League of Legends et DOTA 2 dominent le visionnage de l’e-sport, Fortnite continue de faire sa marque à chaque saison.

Analyser plus en détail les chiffres

Superposition LIVE FNCS GRAND FINALS DAY 2! #un d https://t.co/78ktU2USMa – benjyfishy (@benjyfishy) 14 mars 2021

Le nombre de téléspectateurs FNCS a augmenté par rapport à 497k la saison dernière et a triplé depuis le début de la compétition en 2019. Le chiffre d’audience affiché ci-dessus tient compte des flux de joueurs individuels, des soirées de visionnage et de la diffusion officielle. L’un des finalistes – Benjy «benjyfishy» Fish – a diffusé toute la passionnante conclusion du FNCS à la recherche de sa première victoire en tournoi majeur. Selon Twitch Tracker, benjyfishy a attiré en moyenne 85 000 téléspectateurs le premier jour de la finale et près de 100 000 téléspectateurs le deuxième jour. Ces chiffres d’audience sont astronomiques mais attendus en raison de la popularité du joueur dans le royaume Fortnite.

La diffusion officielle de Fortnite s’est également tenue pendant les fenêtres des tournois européens, NA East et NA West. Les premier et deuxième jours ont vu entre 20 000 et 35 000 téléspectateurs alors que les trois principales régions du jeu se disputaient une pièce de 3 millions de dollars américains. Bien que ceux-ci soient inférieurs à la diffusion de Benjy, cela témoigne de la portée de Fortnite au-delà d’un ou deux joueurs individuels. Les fans peuvent se connecter au flux de leur professionnel Fortnite préféré ou regarder les analystes et les acteurs décomposer l’action.

Légitimité et continuité de Fortnite en 2021

Merci à tous ceux qui ont participé ou regardé le FNCS du chapitre 2 de la saison 5! Nous avons hâte de tout refaire à partir du 22 avril. – Compétitif Fortnite (@FNCompetitive) 15 mars 2021

Epic Games cherche à maintenir Fortnite compétitif pendant toute l’année. Engager 20 millions de dollars américains dans les tournois FNCS et faire des trios le format principal sont des signes de réconfort. De plus, les développeurs écoutent les joueurs compétitifs conscients et ajustent les pools de butin de manière adéquate. Peu de gens auraient pu imaginer où Fortnite compétitif se situerait quatre ans après le début de la vie du jeu, mais la fin de 2020 et le début de 2021 se sont révélés prometteurs. Les tendances positives de l’audience conduiront inévitablement à plus de joueurs et de regards sur Fortnite.

Epic, malheureusement, a confirmé qu’il n’y aurait pas de Coupe du monde cette année. Pourtant, il y a beaucoup d’enthousiasme autour de Fortnite compétitif dans son état actuel et il y a un avenir radieux au-delà des compétitions en ligne.