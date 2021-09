La finale de la saison 5 de Rick et Morty offre ce que nous attendions tous

Spoilers suivre.

Quand Rick et Morty nous ont dit que cela prendrait une pause et reviendrait pour une finale d’une heure, je ne savais pas à quoi m’attendre. Il s’avère que l’émission signifiait simplement qu’elle diffuserait ses deux derniers épisodes de la saison dos à dos, au lieu de nous donner un versement plus long. Ce n’est pas grave, cependant, car « Forgetting Sarick Mortshall » et « Rickmurai Jack » sont deux des meilleurs épisodes de la saison, le dernier épisode donnant aux fans la fermeture de l’un des plus grands arcs de la série.

Les épisodes forts de Rick et Morty atterrissent généralement au cours des derniers épisodes d’une saison. Il n’y a pas d’histoires secondaires distrayantes, pas de peluches, et à moins qu’ils ne jouent un rôle majeur, les autres personnages prennent une énorme place arrière dans l’intrigue. Il en va de même pour les épisodes de clôture de la saison 5. C’est juste Rick et Morty et une grande confrontation – qui est généralement causée par quelque chose du passé de Rick. C’est l’équilibre parfait entre comédie et narration qui vous permet de rester collé à l’épisode.

Deux oiseaux, un mort

Curieusement, “Forgetting Sarick Mortshall” ressemble à une finale de saison, tandis que “Rickmurai Jack” ressemble plus au début d’une nouvelle saison. Je ne peux pas dire si c’est intentionnel ou non, mais c’est ainsi que l’épisode s’est déroulé. Commençons par « Forgetting Sarick Mortshall », un épisode qui brise le groupe.

Il y a quelque chose d’unique dans cet épisode. Oui, nous avons déjà vu Rick et Morty se séparer ou vivre leurs propres aventures, mais cela semble différent.

Morty décide d’en avoir avec le pistolet à portail de Rick sans autorisation et… qui pourrait lui en vouloir ? Il a 14 ans et son grand-père est l’homme le plus intelligent du monde avec un garage plein de merde cool. C’est probablement la chose la plus normale que Morty ait faite dans toute la série. Malheureusement, lorsqu’il essaie de dissimuler son « joy ride » avec le pistolet à portail, il finit par créer un portail sur sa main… qui se connecte à la cuisse d’un mec au hasard.

À la manière de Rick, lorsqu’il découvre que Morty a joué avec son pistolet à portail, il décide de prouver à Morty qu’il peut être remplacé par n’importe qui. Dans ce cas, n’importe qui veut dire deux corbeaux hautement entraînés.

Pendant ce temps, Morty décide de sortir avec son nouveau frère du portail, qui a rencontré Rick dans un bar une fois et se trouve coincé dans un asile d’aliénés. Rick et Morty tentent tous deux de prouver qu’ils n’ont pas besoin de l’autre pour vivre des aventures incroyables, ce qui donne des résultats variables.

Cet épisode met en évidence deux choses à propos de nos personnages principaux. La première est que Rick est terrible. Terrible dans le sens où il est mesquin et rapide à rédiger des bouffonneries ridicules juste pour prouver un point. Nous nous souvenons tous du traumatisme de Morty dans “The Vat of Acid Episode”. Ici, nous avons un autre exemple de Rick étant un imbécile juste pour prouver à quel point Morty est inutile et facilement remplaçable. L’aventure solitaire de Rick déraille rapidement, car il finit par se lier aux corbeaux de manière inattendue jusqu’à ce qu’il déclenche accidentellement une invasion de corbeaux qu’il doit réparer.

La deuxième chose mise en évidence par cet épisode est que Morty a du mal à se forger sa propre identité sans Rick. L’aventure de Morty, qui est la plus agréable des deux histoires à regarder, passe rapidement d’une expérience cathartique à une violence inutile.

Il s’avère qu’il y a une raison pour laquelle Rick a jeté le nouveau bourgeon de Morty sur le trottoir : il est avide de pouvoir et dangereux. Les Portal Boys sont de courte durée, et malgré ce que dit la série, c’est un nom cool. Il ne faut pas longtemps avant que Morty ne revienne ramper vers Rick, seulement pour que Rick abandonne Morty à la fin de l’épisode. C’est un épisode amusant avec de bonnes blagues et un développement de personnage intéressant.

Grande fermeture, grande ouverture

Maintenant, ‘Rickmurai Jack’ est l’épisode que tous les fans de Rick et Morty attendaient. À la fin du dernier épisode, où Rick a abandonné Morty pour partir à l’aventure avec deux corbeaux, nous avons droit à une ouverture hilarante inspirée de l’anime.

C’est triste de voir Morty continuer à revenir vers Rick au début de l’épisode pour tenter de le ramener à la maison – triste en raison du fait que Rick préférerait être dans son voyage d’anime, mais aussi à cause des efforts que Morty essaie de lui apporter retour, et comment l’épisode se termine.

Lorsque le couple se retrouve, les choses démarrent très rapidement. C’est un retour à la Citadelle des Ricks, où Evil Morty est aux commandes depuis un certain temps maintenant. C’est le scénario que nous attendions tous de reprendre depuis que Evil Morty est apparu pour la première fois dans la saison 1.

Tant de théories de fans sont nées de son introduction et de sa connexion avec Rick. Bon sang, tant de théories de fans se sont accumulées dans le passé de Rick alors que nous avons eu un aperçu de la vérité au goutte-à-goutte. Les deux sont finalement abordés dans cet épisode, certaines réponses étant vagues, tandis que d’autres nous sont montrées dans des détails atroces.

Vous allez adorer ou détester les révélations de cet épisode qui a toujours eu la lourde tâche de répondre à nos attentes. Alors que le couple rencontre enfin Evil Morty, nous n’avons pas une idée précise d’où il vient, mais ce n’est pas grave – ce n’est pas important. Il représente les frustrations de tous les Morty bloqués comme un autre outil que Rick peut utiliser dans ses aventures. Tout ce que Evil Morty a fait n’est rien en comparaison de ce que nous apprenons sur Rick.

Il y a tellement de choses que nous apprenons sur Rick. Les indices de chaque saison de la série sont enfin rassemblés et nous apprenons à quel point Rick est vraiment différent de tous les autres. Rick a toujours été un personnage motivé par le chagrin, et nous voyons enfin toute son histoire présentée dans un grand montage. En le mettant ensemble avec la vérité de la Citadelle, il y a aussi beaucoup de choses à déballer pour Morty.

Comme le dit Evil Morty, la seule chose qu’il a faite qui le rende diabolique est de vouloir s’éloigner de Rick. À tel point que toutes ses actions, meurtres et stratagèmes visaient simplement à trouver un moyen d’accéder à un univers où Rick n’existe pas. C’est quelque chose que notre Morty ne semble pas pouvoir faire, bien qu’il soit si souvent en désaccord avec Rick.

La saison est terminée et les personnages doivent s’asseoir avec les révélations de la finale. La tradition est si bien gérée dans cet épisode bien tracé que j’ai à peine eu le temps de mentionner à quel point les blagues de ces deux derniers épisodes sont pertinentes. Il y a beaucoup de rires ici, et j’ai pensé que l’idée de la main de Morty connectée à la cuisse d’un gars était particulièrement bien exécutée.

Avec tout sur la table, qui sait où ira la saison prochaine ? Quoi qu’il en soit, cette finale nous donne envie de continuer à regarder.

La saison 5 de Rick et Morty est diffusée sur Adult Swim aux États-Unis, E4 au Royaume-Uni et Netflix en Australie.