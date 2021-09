La finale de la saison 7 de Fortnite voit le retour du cube préféré des fans

Terre au-dessous de nous, dérivant, tombant. Gif : Jeux épiques / Kotaku

Les joueurs de Fortnite ont passé toute la septième saison du jeu à faire face à une menace extraterrestre croissante. Il est maintenant temps pour les extraterrestres de faire face à notre menace alors que nous prenons d’assaut le vaisseau-mère extraterrestre et libérons des cubes brillants d’apparence dangereuse lors de l’événement explosif final de la saison.

Même si c’était la première fois que j’assistais à un événement final de Fortnite, n’étant que récemment entré dans le jeu, je suis bien conscient de la saga du cube violet massif et inconnaissable que les fans appellent affectueusement Kevin. De sa première apparition en 2018, née d’une faille mystérieuse, à son explosion, qui a brièvement transporté les joueurs dans une autre dimension, la saga de Kevin a été l’une des choses les plus intéressantes à sortir du jeu Battle Royale d’Epic depuis sa naissance. à la vie et a commencé à dévorer les joueurs en 2017. Les joueurs adorent le cube. Ils veulent savoir où se trouve le cube, à quoi il pense et s’il pense à eux.

Dans l’événement final spécial de la saison 7 d’aujourd’hui, nous avons trouvé Kevin. Et Kevin a des amis.

Oh mon. Capture d’écran : Epic Games / Kotaku

Beaucoup d’amis.

Dans les derniers instants de la saison 7 de Fortnite, les joueurs (y compris moi-même) ont été téléportés à bord du vaisseau-mère extraterrestre qui flottait au-dessus de l’île pour un dernier assaut. L’énigmatique Dr Sloan a recouvert une partie de la masse continentale de l’île d’explosifs, et nous, les joueurs, étions nécessaires pour armer les explosifs. Après une course dramatique à travers les entrailles du vaisseau-mère, nous nous sommes retrouvés dans une grande pièce vide. Alors que le Dr Sloan commençait à armer les explosifs, un gros objet en forme de cube s’éleva du centre de la pièce.

Oh merde. Capture d’écran : Epic Games / Kotaku

Exploitant le pouvoir de nos sacs à dos, le Dr Sloan a réussi à vider le pauvre Kevin de son pouvoir, nous laissant debout dans la pièce avec son cadavre cubique gris effrayant. Le bon docteur arme les charges explosives et annonce de mauvaises nouvelles. Plutôt que de nous téléporter chez nous et de risquer le cube de s’échapper, elle nous laissait mourir dans le vaisseau. Dommage.

Après avoir couru un peu dans la pièce dans une panique aveugle, nous, les joueurs, avons découvert que nos sacs à dos avaient la capacité de recharger Kevin. En nous regroupant, nous avons ravivé le cube, maintenant bleu au lieu de violet, et la pièce dans laquelle nous étions piégés a commencé à s’élever dans les airs. Puis une explosion. Puis tomber. Et enfin… à suivre dans la saison 8 de Fortnite. Regardez l’intégralité de l’événement explosif ci-dessous.

La saison 8 de Fortnite commence demain à 5 heures du matin, heure de l’Est. Si ces derniers moments étaient une indication, ce serait une ville cubique rougeoyante là-bas.