Alexander Vindman, un lieutenant-colonel à la retraite de l’armée américaine qui a joué un rôle important dans le scandale Trump-Ukraine, était l’invité vedette de la finale de la saison 11 de Curb Your Enthusiasm de HBO qui a été diffusée dimanche soir. Vindman a été salué par les démocrates et d’autres Américains dérangés par Trump comme un héros courageux pour son témoignage contre Trump lors de la première destitution.

Dans l’épisode intitulé « The Mormon Advantage », Larry David est invité par son amie Susie à organiser une fête chez lui pour Vindman après son discours au Holocaust Museum de Los Angeles. Larry est d’accord car lui aussi est d’avis que Vindman est un héros pour s’être manifesté.

Susie : Colonel Vindman, vous savez qui il est.

Larry : J’aime Vindman. C’est un héros, ouais.

Susie : Incroyable. Il est incroyable.

Larry : Combien de personnes auraient dénoncé Trump ?

Susie : Donc, il organise un événement au Musée de l’Holocauste.

Larry : Ouais, je sais, j’y vais.

Susie : Je pensais, je veux organiser une fête pour Vindman, le présenter à des célébrités, des gens d’Hollywood, qu’il se sente chez lui à Los Angeles.

Larry : C’est très gentil. J’irai, ouais, j’irai.

Tout au long de l’épisode, l’épisode fait des références voilées au rôle de Vindman dans la destitution de Trump. Le plus évident est lorsque Vindman surprend une conversation téléphonique entre Larry et un membre du conseil municipal. Larry propose de faire un don important à son église, puis lui demande une faveur. Il veut qu’elle vote contre une loi municipale qui exige une clôture de cinq pieds autour des piscines résidentielles.

Il parle comme Trump avec des phrases comme « bad hombres » et « a perfect call ». Vindman entend la contrepartie et dit à Larry qu’il fera faire une transcription de l’appel téléphonique (comme celle de Trump au nouveau président ukrainien) et la remettra au président du conseil municipal.

Larry : Juste un simple malentendu mormon. Et encore une fois, je veux vraiment m’excuser.

Conseillère : Eh bien, merci, Larry. J’apprécie vos excuses.

Larry : Vous savez, les Mormons sont un grand peuple. J’entends des choses merveilleuses à leur sujet. J’aimerais faire quelque chose pour eux. J’aimerais faire un don. Personne n’a jamais vu un don comme celui-ci.

Conseillère : Un don important comme celui-là pourrait faire une différence dans tant de vies.

Larry : Je me demande aussi s’il est possible que tu me rendes un petit service.

Conseillère : Une faveur ?

Larry : Oui, j’adorerais avoir votre vote pour se débarrasser de la loi sur les clôtures de cinq pieds. Ce serait formidable d’avoir une abrogation, une grande et belle abrogation. Vous savez, beaucoup de gens ont parlé de cette loi, me disant à quel point c’est une honte. De très mauvaises personnes étaient impliquées, de très mauvais hommes.

Conseillère : Vraiment ? Je– je n’en avais aucune idée. Et le membre du Conseil Yovanovitch ? J’ai entendu dire qu’elle votait contre.

Larry : Yovanovitch, ce n’est pas un ange. Elle va traverser certaines choses, crois-moi.

Conseillère : Oh, mon. Euh, et qu’en est-il du membre du conseil principal Weinblatt ?

Larry : On parle beaucoup du fils de Weinblatt. Son père lui a trouvé un emploi dans cette entreprise de construction. Tu sais ce qu’ils font ?

Conseillère : N– non.

Larry : Des clôtures !

Conseillère : Des clôtures, vraiment ?

Larry : Ouais, des clôtures. C’est une honte, et les gens disent que cela doit être examiné.

Conseillère : Je ne savais pas que tout cela se passait dans les coulisses.

Larry : Ah ouais. C’est pourquoi votre vote est si important pour moi.

Conseillère : Eh bien, je veux dire, je me sentais au début de cette façon de toute façon.

Larry : Ouais, le don dont je te parlais, on pourrait le transférer ce soir. Alors, avons-nous un accord ?

Conseillère : Vous pouvez compter sur moi.

Larry : C’est une excellente nouvelle. C’est bien.

Conseillère : Merci, Larry. Je suis tellement content que tu aies appelé.

Larry : Moi aussi. D’accord. Au revoir! Vous utilisez la salle de bain à l’étage ?

Vindman : Ouais, celui du bas est occupé.

Larry : Ouais, tu sais, la salle de bain principale, c’est–c’est comme la salle de bain du club des officiers. C’est un peu hors limites.

Vindman : Je suis officier.

Larry : Hmm… Pas dans cette maison.

Vindman : J’ai entendu l’appel, Larry.

Larry : Quoi ?

Vindman : Je suis concerné par l’appel.

Larry : C’était un appel parfait.

Vindman : Cet appel était loin d’être parfait.

Larry : Non, non, c’était parfait ! Appel parfait !

Vindman : Ce que vous avez fait lors de cet appel était complètement inapproprié.

Larry : Incorrect ?

Vindman : Laissez-moi vous poser une question. Où as-tu trouvé ces chaussures ?

Larry : Euh… Mon oncle, euh, était pendant la Seconde Guerre mondiale. Il me les a donnés.

Vindman : Je suis sûr que tu pourrais faire mieux que ça, Larry.

Larry : D’accord, mon père me les a donnés. Qu’est-ce que tu vas faire?

Vindman : Je vais transcrire cet appel. Et je l’envoie au chef du conseil municipal de Santa Monica.

Larry : Pourquoi– pourquoi ferais-tu ça ?

Vindman : C’est la bonne chose à faire pour le signaler. C’est mon devoir.

Larry : Ton devoir ? Ton devoir? Allez, assez de ton devoir ! Il y a trop de devoir. Vous n’êtes pas en service !

Vindman : Vous volez des chaussures au musée de l’Holocauste.

Larry : Il pleuvait.

Vindman : Vous enlevez les chaises.

Larry : C’est ma chaise.

Vindman : Et vous soudriez des conseillères municipales.

Larry : Euh.

Vindman : Et je suis sûr que le conseiller en chef Weinblatt sera très intéressé d’entendre parler de tout cela.

Larry : Quoi ? Vindman ! Vindman ! Qu’est-ce que tu… Qu’est-ce que tu fais, Vindman ? Non, ne le fais pas ! Allez, Vindman. Allez, donne-moi une pause ! Vous ne comprenez pas ce qui est en jeu ici. Quoi que j’aie fait, ce n’était pas aussi grave que d’utiliser la salle de bain principale à l’étage ! C’est le vrai crime ! C’était un appel parfait ! Un appel parfait !

C’est bien que ce soit la finale de la saison. Si le mieux que la série puisse faire est de ramener la première histoire de destitution de Trump, il est temps de mettre fin à la saison.