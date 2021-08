Juliet est rejointe par Mallory Rubin pour décomposer la finale de la saison de Katie de The Bachelorette. Ils parlent de la proposition de Blake à Katie (1:40), discutent de la séance de Katie et Greg sur After the Final Rose et si cela a résolu ou non quelque chose (23:19), et réfléchissent à la saison dans son ensemble (47:03 ).

Animatrice : Juliette Litman

Invité : Mallory Rubin

Productrice : Kaya McMullen