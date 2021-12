La finale de la saison laisse une « impression étrange » sur Sebastian Vettel

Sebastian Vettel a déclaré que la fin dramatique de la saison lui avait laissé une « impression étrange », après que l’action se soit déroulée comme à Abou Dhabi.

Vettel conduisait l’une des voitures doublées autorisées à dépasser la voiture de sécurité avant le dernier tour de la course, au cours duquel Max Verstappen a dépassé Lewis Hamilton pour remporter le championnat du monde de manière controversée.

L’opinion a été fermement divisée sur la question de savoir si la course aurait dû reprendre ou non et le débat s’est poursuivi depuis que le drapeau à damier est tombé à Abou Dhabi, mais Vettel a déclaré précédemment qu’il espérait voir les commissaires rester seuls après les critiques qui leur ont été adressées cette saison.

Le quadruple champion du monde a déclaré qu’il n’avait vu ce qui s’était passé que lorsqu’il avait levé les yeux vers les fans et vu la mer d’orange éclater en signe de célébration, et a estimé que la situation l’impliquant ainsi que d’autres voitures doublées aurait dû être réglée avec plus d’un tour à perdre. .

Il a ajouté qu’il se sentait pour Hamilton dans cette situation, mais a félicité Verstappen pour son premier titre.

« Le tout a laissé une impression assez étrange », a déclaré l’Allemand à Blick. « Le peloton derrière la Safety Car aurait dû être trié bien plus tôt. J’ai fait la suggestion à la radio après le premier tour.

« Je n’avais vu que dans le dernier tour, les supporters néerlandais avaient bondi. Alors j’ai su : Max est devant. Et Lewis n’avait aucune chance avec ses pneus.

« Eh bien, les deux méritaient le titre. C’est dommage pour Hamilton, car il a connu une très bonne deuxième moitié de saison. Maintenant, je félicite juste les deux pilotes.

Au cours de sa propre saison, Aston Martin a connu une période décevante au cours de l’année – malgré le fait que Vettel ait terminé sur le podium en Azerbaïdjan et qu’un deuxième lui ait été retiré à Budapest pour une faute de carburant.

Il a remporté le prix de la Formule 1 pour le plus grand nombre de dépassements de la saison, réagissant à la nouvelle en demandant en plaisantant si le prix était « un million de bonbons à la gelée », ajoutant qu’il aurait priorisé les points par rapport aux prix qui ne sont pas des trophées.

« Eh bien, si vous devez commencer à l’arrière du peloton la plupart du temps, vous avez de meilleures chances de remporter ce titre de dépassement », a-t-il déclaré en riant.

« J’aurais préféré plus de points au championnat et, surtout, je n’aurais pas perdu ma deuxième place à Budapest. Ils disent que 0,3 litre de carburant a été perdu dans le réservoir.